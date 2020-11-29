В Индонезии проснулся вулкан Левотоло

В воскресенье, 29 ноября, на юге Индонезии началось извержение островного вулкана Левотоло, который "спал" целых восемь лет. Он выбросил в воздух столп пепла и дыма, который поднялся примерно на 5 километров над кратером, передают очевидцы.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на индонезийский Центр вулканологии, пострадавших от стихии пока нет. О разрушениях тоже ничего не известно. Но на всякий случай власти закрыли местный аэропорт и воздушное пространство над островом Ломблен, эвакуировав местных жителей в радиусе двух километров от горы, которая возвышается почти на полтора километра над уровнем моря.

Как известно, Индонезия входит в Тихоокеанское вулканическое огненное кольцо, которое включает 130 действующих вулканов. Это один из наиболее сейсмически активных регионов планеты.