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29.11.2020 20:19
Рубрика: В мире

В Карабах вернулись уже 23 тысячи 514 беженцев

Текст: Юрий Гаврилов

В Минобороны РФ сообщили свежие новости из Нагорного Карабаха. По данным ведомства, в течение суток при содействии российских миротворцев с территории Армении в регион вернулся 2 431 человек. Таким образом, общее количество беженцев, которые, начиная с 14 ноября, возвратились в родные места, увеличилось до 23 тысяч 514.

Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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Это стало возможным благодаря тому, что наши "голубые каски" строго контролируют соблюдение режима прекращения огня по всей линии соприкосновения. С 23-х наблюдательных постов они ежедневно докладывают командованию о том, что опасности возобновления боевых действий в Нагорном Карабахе нет.

Сообщается также, что российские военные продолжают оказывать помощь местным властям в восстановлении мирной жизни. К примеру, сейчас при их участии в Степанакерте готовят к открытию школу № 8. Там восстановили электро- и теплоснабжение. В классах и коридорах заменили 90 процентов стеклопакетов. Планируется, что 2 декабря учебное заведение будет готово принять школьников. Тем временем, российские саперы занимаются разминированием местности и транспортных коридоров. Они уже обследовали и очистили от неразорвавшихся боеприпасов почти 25 гектаров земли, более 8 километров дорог, 83 здания и три социально значимых объекта. Военные обнаружили и обезвредили 766 взрывоопасных предметов.

"Все действия российского контингента выполняются с соблюдением мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции", - подчеркнули в Минобороны РФ.

Там отметили, что при координации наших миротворцев и представителей Международного Комитета Красного Креста в Карабахе продолжают поиск и обмен телами погибших. А для обеспечения безопасности российских военных и предотвращения возможных инцидентов осуществляется непрерывное взаимодействие с генеральными штабами Азербайджана и Армении.

В мире экс-СССР Армения В мире экс-СССР Азербайджан Проблема Нагорного Карабаха

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