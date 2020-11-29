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29.11.2020 08:00
Рубрика: Экономика

В Минтруде рассказали, как мужчине уйти в отпуск по уходу за ребенком

Текст: Ольга Игнатова
В отпуск по уходу за ребенком может уйти не только мама малыша. Отпуск также может быть использован отцом ребенка, бабушкой, дедушкой, другим родственником или опекуном, фактически осуществляющим уход за ребенком. Об этом "Российской газете" рассказали в Минтруде.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock
Фото: iStock
В России упрощается процедура оформления пособия на детей от 3 до 7 лет

Как уточнили в ведомстве, на период отпуска по уходу за ребенком за работником сохраняется место работы (должность). Отпуска по уходу за ребенком засчитываются в трудовой стаж, а также в стаж работы по специальности (за исключением случаев досрочного назначения страховой пенсии по старости).

Пособия родителям будут выплачиваться, пока ребенку не исполнится 1,5 года. Минимальный размер пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет составляет 6 752 рубля ежемесячно. Максимальный размер не должен превышать 27 984 рубля (40% заработной платы).​ На это пособие также могут рассчитывать мужчины.

Отцы, находясь в​ отпуске по уходу за ребенком, могут работать неполный рабочий день, или неполную рабочую неделю, или на дому с сохранением права на получение пособия и получать заработную плату за отработанное время или за выполненный объем работ (на дому).​

Работодатель обязан предоставить работнику, у которого родился ребенок, отпуск без сохранения заработной платы (отпуск за свой счет) продолжительностью до 5 календарных дней.

Подробнее об нюансах отпуска по уходу за ребенком читайте в ближайших номерах "Российской газеты - Неделя".

Экономика Работа Общество Семья и дети Правительство Минтруд

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