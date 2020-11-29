В Москве прошел православный онлайн-фестиваль "Радонеж"

Традиционно в конце ноября в Москве проходит православный кинофестиваль "Радонеж". "Радонеж-2020", 25-й по счету, прошел - при поддержке Московского правительства - онлайн.

- Пусть это звучит пафосно, но фестиваль "Радонеж", действительно, крупнейший в мире фестиваль документального религиозного кино. Ну нет в мире большего, - говорит президент фестиваля и директор радиостанции "Радонеж" Евгений Никифоров. - Этот фестиваль - ежегодная летопись духовной жизни нашего народа. А в условиях массового уныния от коронавируса и кризиса - это окно в радостный мир духовно здоровых людей, созидающих, несмотря ни на какие трудности, дух нашего Отечества.

Фестиваль "Радонеж" - почти единственная возможность посмотреть умное, нежное, правдивое и смелое современное документальное кино, у большинства показанных на нем фильмов нет ни широкого проката, ни внимания со стороны телеканалов.

- Мы открываем окно в мир русского православия. Смотрите фильмы кинофестиваля "Радонеж", и вам не захочется заглядывать в кривое зеркало, где сочиняют о Церкви небылицы, - комментирует Евгений Никифоров.

Напомним, что являющийся одним из мировых лидеров в области религиозного, нравственного и просветительского кино "Радонеж" проводится по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Его цель - привлечение внимание к вопросам православия со стороны общества, повышение качества православной проповеди в СМИ, возможность обмена опытом журналистов, режиссеров, операторов.

Кинофестиваль объединил вокруг себя около 300 кино- и телекомпаний со всей России, дальнего и ближнего зарубежья. В этом году в отборочную комиссию было прислано 210 фильмов и телепрограмм. 130 документальных, 56 игровых и 14 анимационных фильмов. Есть телевизионные программы.

Много фильмов было представлено из Англии, Франции, Германии, Испании, Израиля, Сербии, Боснии и Герцеговины, Армении, Беларуси, Украины, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана.

В работе фестиваля приняли участие российские города: Архангельск, Волжский, Воронеж, Екатеринбург, Иркутск, Калуга, Краснодар, Красноярск, Липецк, Москва, Нижний Новгород, Омск, Орск, Псков, Санкт-Петербург, Саратов, Тверь,Тюмень, Ульяновск, Уфа, Хабаровск, Челябинск, Ярославль.

Председателем жюри является народный артист РФ, кинорежиссер Владимир Хотиненко.

- Как жаль, что не разрешают жать руки, - сказала на церемонии награждения лауреатов член жюри, актриса Валентина Теличкина, - а еще больше жаль, что нельзя обнимать и целовать.

Ей, как члену жюри, хотелось обнять создателей фильма "Вечная Отечественная" Захара Прилепина и Андрея Осипова, это кино признано на фестивале лучшей режиссерской работой.

Гран-При фестиваля получил фильм "Знаменный распев", автор сценария и режиссер Филипп Орлянский.