В Общественной палате опровергли информацию о проверках пенсионеров

Минтруд и Пенсионный фонд не планируют массовых проверок пенсионеров в 2021 году, сообщила председатель Общественного совета Минтруда России Елена Тополева-Солдунова.

"Никаких проверок, которые бы привели к уменьшению размера пенсионного обеспечения, не проводится и не планируется", - сказала она.

Ранее информацию о проверках российских пенсионеров в следующем году на предмет наличия дополнительных доходов опубликовало издание "Прайм". В материале говорится, что "пройдут проверки отдельных категорий российских пенсионеров, в том числе - получающих "северные" доплаты".

По словам Солдуновой-Тополевой, сами по себе подобные разговоры о неких проверках дополнительных доходов говорят о недопонимании самой действующей пенсионной системы. "Природа пенсионных прав - другая, страховая. Если говорить о пенсиях по старости - это страховые выплаты, которые выплачивается для возмещения утраченных трудовых доходов. Их размер зависит от сформированных пенсионных прав в период работы, а не от наличия имущества или других доходов гражданина", - сказала она.

Слова Солдуновой-Тополевой подтвердила ректор Российского государственного социального университета, член Общественной палаты России Наталья Починок. По ее словам, пенсии и дополнительные доходы - это просто не связанные между собой вещи. Пенсия назначается в зависимости от заработанных пенсионных прав в период работы.

"Сегодня, когда идет активная работа по снижению "бюрократизации" процесса, когда уже проведена большая работа по инвентаризации баз данных ПФР, слышать такие заявления странно. Обсуждала вопрос и с Минтрудом, и с ПФР - никто дополнительных проверок не вводит", - говорит Починок.