Эта дикая история взбудоражила Францию. Музыкальный продюсер Мишель Зеклер решил подышать свежим воздухом и вышел на улицу из своей студии, что находится на первом этаже жилого здания в XVII округе Парижа. Так сложилось, что именно в этот момент мимо проезжал полицейский патруль.

Увидев темнокожего мужчину без санитарной маски, полицейские остановили машину. Поняв, по какому поводу ажаны остановились, Мишель поспешил вернуться в студию. Однако служивые решили наказать нарушителя и последовали за ним. Но вместо того, чтобы, как полагается в таких случаях, выписать штраф, четверо полицейских набросились на продюсера и стали избивать его кулаками и дубинками, хотя, как утверждал позже пострадавший, никакого сопротивления он не оказывал. Все это в течение четверти часа происходило в прихожей студии. А затем один из ажанов бросил внутрь помещения гранату со слезоточивым газом, судя по всему, чтобы было легче вытащить продюсера наружу.

Несмотря на истошные крики, Мишеля бросили на землю, и на него снова обрушились удары. После погрузили в машину и отвезли в ближайший комиссариат. Полицейский беспредел был зафиксирован дважды. Сначала камерой видеонаблюдения в продюсерской студии, а затем соседом Мишеля с третьего этажа, который запечатлел на айфон из окна жестокую расправу над человеком уже на улице. Позже продюсер рассказал о том, что ему пришлось пережить. В частности, он заявил, что его "били наотмашь", а также называли "грязным негром".

Все эти кадры были выложены в соцсети, которые буквально взорвались от возмущения. Президент Эмманюэль Макрон потребовал самых серьезных санкций по отношению к полицейским. Глава МВД Жеральд Дарманен отправил провинившихся под стражу. Причем не только за избиение Зеклера, но и за подлог: в рапорте ажаны написали, что продюсер сам напал на них и оказал "неповиновение".

Между тем

По призыву левых партий, проф­союзов и журналистских объединений на улицы Парижа вышли около 50 тысяч горожан. Они протестовали против обсуждаемого в парламенте закона "О глобальной безопасности" и особенно против статьи 24. В ней речь идет о фото- и видеосъемке правоохранителей в ходе выполнения ими служебных обязанностей. Законом предусмотрено наказание в виде года тюремного заключения и штрафа в 45 тысяч евро за распространение "изображения лица или другого элемента идентификации" полицейских и жандармов "с очевидной целью нанести вред физического или психологического свойства". Шествие, начавшееся вполне мирно, переросло в столкновения с правоохранителями. Полицейские применили слезоточивый газ, а когда этого оказалось недостаточно, были задействованы водометы. Было арестовано около 80 человек, 23 полицейских получили ранения разной тяжести.