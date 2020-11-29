На выплаты медработникам из федерального бюджета до конца года Фонду социального страхования выделено 26,1 млрд рублей. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с регионами. Как уточнила зампред правительства, за 25 рабочих дней декабря медикам заплатят в 2020 году, а не в январе 2021-го. За те рабочие дни, которые останутся в декабре неоплаченными, выплаты пройдут уже в январе следующего года.

Кроме того, студенты, которые участвуют в мероприятиях по борьбе с коронавирусом, получат по 10 тысяч рублей в ноябре и декабре, отметила Татьяна Голикова.

Она напомнила, что по поручению президента выплата полагается студентам, аспирантам и ординаторам высших учебных заведений, которые привлечены к оказанию медицинской помощи. Выплаты за ноябрь и декабрь получат свыше 60 тысяч студентов федеральных вузов. Они привлечены в медицинские организации в рамках пока лишь практической подготовки. Студенты, которые привлечены на штатные должности и работают в "красных зонах", должны получать такие же социальные выплаты, как и медики.

Более пяти тысяч студентов средних учебных заведений получат за ноябрь и декабрь по 7 тысяч рублей. "Такое решение принято, и уполномоченные федеральные органы власти начнут эти выплаты в конце ноября - в декабре 2020 года", - подчеркнула вице-премьер.

Кроме того, в регионах вводится единый номер по вопросам коронавируса - 122. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Проблема дозвонов граждан до медучреждений в последнее время стоит остро, время ожидания ответа оператора может достигать 20 минут. Лучшие примеры у регионов, перешедших на единый кол-центр с использованием чат-бота и маршрутизацией звонков. Ситуация улучшилась в Иркутской, Омской и Томской областях, а также в Алтайском крае. Такие практики решено тиражировать и на другие регионы.

Студенты получат выплаты за работу с больными COVID-19, а врачи - бесплатные поездки на такси

Единый номер 122 позволит централизовать звонки в кол-центрах субъектов, организовать их оперативную маршрутизацию - поликлиники, станции скорой помощи или другие службы, сообщил Чернышенко. "Мы запросили региональные потребности по развертыванию кол-центров и их оснащению. Готовы оказывать техническую и финансовую поддержку, но главным условием является вовлеченность глав субъектов в процесс организации работ и их контроль", - отметил он.

В работу вовлечены уже 27 регионов. В перспективе по номеру 122 можно будет не только вызвать бригаду "скорой" или врача на дом, но и оформить больничный лист, доставку рецептурных препаратов, получить предварительную консультацию специалиста и решить многие другие вопросы, связанные с коронавирусом.

Кроме того, на номера медучреждений, которые работают с COVID-19, можно будет дозвониться бесплатно. Обеспечить такую возможность Дмитрий Чернышенко поручил минцифре и операторам связи.

В регионах с наиболее сложной ситуацией по вопросам коронавируса для врачей будут организованы бесплатные поездки на такси, добавил вице-премьер. Проект будет апробирован в пилотном режиме в регионах, где наиболее остро стоят вопросы как распространения коронавируса, так и есть сложности с оказанием помощи пациентам.