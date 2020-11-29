В Роскачестве объяснили, куда нельзя ставить роутер

Все большему количеству гаджетов требуется интернет: на рынке можно встретить холодильник, чайник, духовую печь и прочие электроприборы с возможностью подключения к Сети. Чтобы не захламлять жилое пространство проводами для подключения всей техники (у многих приборов отсутствует способ подключения через сетевой кабель), необходимо установить wi-fi роутер. О том, как не допустить потерю сигнала, рассказал Сергей Кузьменко, старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества.

"Чем больше препятствий, тем хуже сигнал, - объясняет специалист. - Оптимальная точка размещения находится примерно в середине квартиры". По его словам, не следует оставлять роутер на полу, а также закрывать различной крупной мебелью, такой, как шкафы, диваны, аквариумы.

Эксперт рекомендует избегать размещения рядом с другими электроприборами - особенно теми, которые излучают радиоволны (микроволновка, радиотелефон). "Дело в том, что электроприборы являются источником радиочастотных шумов и магнитных полей, а микроволновки, как и радиотелефоны и вовсе работают приблизительно на той же частоте, что и беспроводные сети роутеров, что в свою очередь сведет силу сигнала к минимуму. Кухня - не лучшее место для размещения роутера", - отмечает Кузьменко.

Также следует держать роутер подальше от источников тепла. "Как и любой другой электроприбор, роутер во время своей работы генерирует тепло, это нормальный процесс, в связи с этим его не следует размещать рядом с радиаторами отопления или в местах, где затруднена вентиляция, - объясняет Кузьменко. - Кроме того, не стоит накрывать устройство или загораживать вентиляционные отверстия в корпусе, а при необходимости своевременно очищайте их от пыли".

Владельцам частных домов, а также квартир с большой площадью жилых помещений специалист рекомендует воспользоваться дополнительными приборами, а именно повторителем беспроводного сигнала (репитер). "Даже самый мощный роутер не сможет покрыть все дизайнерские решения отдельных проектов, а железная арматура в стенах так и вовсе будет сводить уровень сигнала к минимуму", - резюмирует Кузьменко.

Безусловно следует учитывать и количество подключаемых приборов к роутеру. "Несмотря на то, что в теории их можно подключать сколько угодно устройств, единственный ограничитель - то количество IP-адресов, которое может выдать ваше устройство, но все же это делать не рекомендуется, - считает эксперт. - Дело в скорости передачи данных, ведь каждый роутер рассчитан на определенную скорость - начиная от самых простых и дешевых со скоростью до 100 Мбит/с и заканчивая более дорогими моделями со скоростью до 600 Мбит/с. Если вам нужно подключить до 6 устройств, то хватит и самого простого роутера, до 15 устройств справится роутер до 600 Мбит/с, ну а если количество устройств начинается от 20 и выше, то следует подумать о промышленных роутерах, аналогичные ставят в торговых центрах для общего использования".