В Сингапуре родился ребенок с антителами к COVID-19

Редкий случай зафиксирован в медицинской практике Сингапура. Как передает местный портал The Straits Times, в ноябре на свет появился мальчик с антителами к коронавирусу. При этом ребенок совершенно здоров. Коронавирусом переболела его мать, заразившись на десятой неделе беременности.

Издание отмечает, что 31-летняя жительница Сингапура еще в марте "привезла" вирус из Европы. При этом заболевание протекало у нее в легкой форме, без осложнений. На всякий случай женщину положили в больницу, но уже через пару недель выписали. При этом у самой роженицы антитела к "короне" давно пропали. Врачи полагают, что она передала их младенцу, который в разгар пандемии родился с "готовым" иммунитетом к опасной болезни.