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Министерство юстиции США разрешило штатам использовать для смертной казни федеральных осужденных не только инъекцию летальных препаратов, но и любые другие способы, узаконенные в регионах для этих целей. В частности, в некоторых штатах разрешены отравление газом, казнь на электрическом стуле и расстрел. Теперь их власти смогут использовать эти способы как в отношении осужденных местными судами, так и тех, кого приговорили к высшей мере на федеральном уровне.

Подавляющее большинство смертельных приговоров в США выносится именно властями штатов, но большинство из них ждут исполнения десятилетиями.

В США казнили преступника через 26 лет после вынесения приговора

С начала 2020 года федеральные власти США казнили 8 осужденных, а власти штатов- 7 осужденных. Лишь в одном случае использовался электрический стул, в остальных - смертельная инъекция. По данным CNN, в ближайшие два месяца казнят еще пятерых федеральных осужденных.

В последние годы ограничителем для казней стал дефицит препаратов для инъекций после того, как многие фармацевтические компании, в большинстве своем из Европы, ввели ограничения на их продажи.

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