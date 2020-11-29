Глава минпромторга Денис Мантуров подтвердил, что самолет МС-21 с российским двигателем первый полет совершит уже в декабре.

Об этом он рассказал во время поездки по Восточной Сибири. В ближайшие дни на Иркутский авиазавод приедут специалисты из конструкторского бюро им. Яковлева и летчики-испытатели. "Наша задача завершить цикл сертификационных испытаний до конца 2021 года", - уточнил Мантуров.

По его словам, на предприятии все готово, чтобы с началом серийного производства выпускать до 36 самолетов в год. "В перспективе рассчитываем на выпуск более 70 машин МС-21 в год", - заявил министр.

На Улан-Удэнском авиазаводе Мантурову показали линию сборки нового вертолета Ми-171А3. По словам главы минпромторга, он будет презентован в следующем году на авиасалоне МАКС-2021. Машина спроектирована "в цифре". Это позволяет с высокой точностью монтировать агрегаты, изготовленные на разных заводах .

Представителям минпромторга также показали сборочную линию для производства вертолетов Ка-226Т в новом облике для индийский заказчиков. До конца 2020 года на предприятии будут готовы стенды и агрегаты для различных испытаний. В воздух новые вертолеты поднимутся в воздух в начале 2021 года.

Кроме авиазаводов, Денис Мантуров посетил производства медизделий. В Улан-Удэ осваивают выпуск наконечников пипеточных дозаторов, которые используют в лабораториях. По словам министра, до 80 процентов российского рынка медицинских наконечников занимают зарубежные производители. Новое производство получит льготный заем - свыше 360 миллионов рублей. И поможет снизить зависимость наших лабораторий от импортных поставок. Также благодаря локализации производства в России смогут увеличить выпуск товаров для диабетиков.