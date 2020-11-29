Видео: В Японии засняли особо яркую падающую звезду

Особо яркую падающую звезду, также именуемую болидом, зафиксировали в ночном небе на западе Японии в ночь с субботы на воскресенье. Об этом сообщил телеканал NHK.

На кадрах видно, как болид несколько секунд летит по направлению к Земле, оставляя за собой хвостообразный след, а после взрывается яркой вспышкой в небе. "Судя по яркости вспышки, этот болид можно отнести к так называемому классу полной луны", - цитирует японское общественное телевидение специалиста городского музея Хирацука, специализирующегося на болидах.

Японские эксперты также полагают, что проанализировав имеющиеся видео-материалы, можно определить траекторию полета болида, что, в свою очередь, может позволить установить его происхождение.

Множество видеозаписей с болидом можно также встретить в японском сегменте Twitter и Facebook.