Видео: В Японии засняли особо яркую падающую звезду

Особо яркую падающую звезду, также именуемую болидом, зафиксировали в ночном небе на западе Японии в ночь с субботы на воскресенье. Об этом сообщил телеканал NHK.
На кадрах видно, как болид несколько секунд летит по направлению к Земле, оставляя за собой хвостообразный след, а после взрывается яркой вспышкой в небе. "Судя по яркости вспышки, этот болид можно отнести к так называемому классу полной луны", - цитирует японское общественное телевидение специалиста городского музея Хирацука, специализирующегося на болидах.
Японские эксперты также полагают, что проанализировав имеющиеся видео-материалы, можно определить траекторию полета болида, что, в свою очередь, может позволить установить его происхождение.
Множество видеозаписей с болидом можно также встретить в японском сегменте Twitter и Facebook.
流れ星の中でも特に明るく輝く火球が、29日午前1時半すぎに、西日本の広い範囲で、観測されました。https://t.co/QCOgTZy7qp pic.twitter.com/RKTx7zYwkN— NHKニュース (@nhk_news) November 28, 2020