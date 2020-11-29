Во Франции арестовали полицейских за избиение музыкального продюсера

Четверо парижских полицейских были взяты под стражу в рамках служебного расследования о превышении полномочий, передает Евроньюс.

Генеральная инспекция национальной полиции Франции проверяет обстоятельства избиения ими чернокожего музыкального продюсера Мишеля Зеклера 21 ноября. Стражи порядка набросились на мужчину, который находился на улице без маски.

Видео Зеклера с опухшим и рассеченным от ударов лицом никого не оставило равнодушным. Ранее сам президент Франции Эмманюэль Макрон публично осудил несоразмерные действия полицейских. Они преследовали продюсера, который шел по улице без маски, что в Пятой республике сейчас запрещено. Зеклер попытался укрыться от силовиков в собственной студии. При этом он уверяет, что не оказывал им никакого сопротивления. Задержание сопровождалось оскорблениями расистского толка. По горячим следам под стражу был взят избитый мужчина, а не его обидчики.