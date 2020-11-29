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29.11.2020 04:48
Рубрика: В мире

Во Франции в ходе акций протеста пострадали 37 полицейских

Во время манифестаций, прошедших во Франции после принятия в первом чтении проекта закона "О глобальной безопасности", пострадали 37 сотрудников правоохранительных органов. Об этом в Twitter написал глава МВД страны Жеральд Дарманен.
В ходе протестной акции в Париже произошли столкновения с полицией

Инициаторами марша выступили несколько оппозиционных партий, в том числе социалисты, правозащитники, представители левых и журналистских профсоюзов. Они протестуют против обсуждаемого в парламенте закона "О глобальной безопасности" и особенно против статьи 24. В ней речь идет о фото- и видеосъемке правоохранителей в ходе выполнения ими служебных обязанностей.

Законом предусмотрено наказание в виде года тюремного заключения и штрафа в 45 тысяч евро за распространение "изображения лица или другого элемента идентификации" полицейских и жандармов "с очевидной целью нанести вред физического или психологического свойства". Противники закона опасаются, что он помешает гражданам фиксировать противоправные действия силовиков.

Полиция, по сообщениям СМИ, применила слезоточивый газ и водометы, сообщает "Коммерсант". Только в Париже, по официальным данным, в субботнем марше приняли участие не менее 46 тысяч человек. Отдельные группы наиболее агрессивных манифестантов строили по маршруту от столичной площади Республики до площади Бастилии баррикады, поджигали машины и мусорные баки, бросали в полицейских и жандармов бутылки с зажигательной смесью. Распространившийся огонь причинил ущерб уличному кафе, зданию банка.

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