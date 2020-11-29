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29.11.2020 13:16
Рубрика: В мире

Во Франции в ходе протестов пострадали 62 полицейских

Текст: Диана Ковалева

Не менее 62 полицейских пострадали во Франции в ходе субботних демонстраций против законопроекта "О глобальной безопасности". Как сообщили в МВД республики, 81 человек задержан.

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По данным ведомства, 23 сотрудника полиции пострадали в ходе акций протеста в Париже, остальные 39 - в регионах. Как заявили в МВД, в демонстрациях по всей стране приняли участие по меньшей мере 133 тысячи человек, по данным организаторов - полмиллиона. Больше всего людей вышли на улицы в столице: 46 тысяч человек - по данным МВД, и 200 тысяч - по данным организаторов протеста.

Напомним, что в минувшую субботу в 70 городах Франции прошли акции протеста против проекта закона "О глобальной безопасности", одна из статей которого предусматривает наказание за "распространение изображения лица или другого элемента идентификации" полицейского или жандарма "с очевидной целью причинения вреда их физической или психической неприкосновенности". За это грозит год тюрьмы и штраф в 45 тысяч евро. Против подобного положения выступили в первую очередь профсоюзы журналистов и общественные объединения. По их мнению, эта норма не позволит прессе и обычным людям свободно фиксировать работу правоохранителей на манифестациях и "откроет дверь для агрессии со стороны полицейских". При этом в правительстве неоднократно заверяли, что законопроект не запретит людям снимать полицейских.

В мире Европа Франция

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