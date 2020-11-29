Врач рассказала, на какое опасное состояние указывает ломота в теле

Кандидат медицинских наук, член Всемирной аллергологической организации (WAO) Ксения Бочарова рассказала, о каком заболевании может сигнализировать ломота в теле при отсутствии повышенной температуры.

Подобное состояние, по мнению доктора, может указывать на аутоиммунное ревматическое заболевание, в частности, ревматоидный артрит.

- Это аутоиммунное ревматическое заболевание пока неизвестной этиологии. Оно характеризуется эрозивным артритом (синовитом) и системным воспалительным поражением внутренних органов, - объяснила эксперт KP.Ru.

По словам врача, причина возникновения этой болезни пока не выяснена. К факторам, из-за которых она появляется, относятся инфекции, переохлаждение, травмы, длительное пребывание на солнце и стресс.

Основным симптомом ревматоидного артрита, отметила Бочарова, является ощущение скованности в суставах длительностью более одного часа - похожее на невозможность согнуть кисть в кулак в тугих кожаных перчатках. Это состояние может продолжаться более трех-шести недель, беспокоят ежедневно и не проходят после приема обезболивающих и противовоспалительных препаратов. При таких признаках доктор посоветовала как можно скорее обратиться к ревматологу.