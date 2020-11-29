Потребительские кредиты из-за пандемии стали менее доступны клиентам банков - их выдача сильно просела, если не рухнула. Но традиционный всплеск предновогодних трат пандемия, похоже, отменить не в силах. Очевидно, что сбережений на празднование Нового года и покупку подарков хватит далеко не всем, а значит впереди - серьезный рост выдач потребительских кредитов.

Инфографика "РГ" / Антон Переплетчиков / Роман Маркелов

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), с начала 2020 года банки выдали 11,8 млн потребительских кредитов. Несмотря на казалось бы внушительную цифру, это на 26,8% меньше, чем за январь-октябрь 2019 года. При этом в октябре 2020 года было выдано 1,24 млн потребкредитов. По сравнению с октябрем прошлого года также было отмечено сокращение выдачи потребкредитов - на 30,9% (в октябре 2019 года - 1,79 млн кредитов). В то же время в сравнении с предыдущим месяцем было зафиксировано небольшое снижение - на 4,6%.

На фоне второй волны пандемии и, как следствие, возросших рисков банки снизили объемы новых выдач по сравнению с летом, соглашается младший директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" Ксения Якушкина. "Тем не менее сценарий борьбы с пандемией сейчас более предсказуем, поэтому столь существенно, как весной, выдачи останавливаться не будут", - говорит она.

"Сезонный всплеск выдач потребительских кредитов в преддверии Нового года, конечно, будет, так как это время активных покупок, в том числе в кредит. Этот всплеск наверняка будет заметен на фоне слабых показателей октября", - говорит младший вице-президент - аналитик рейтингового агентства Moody s Светлана Павлова. По ее мнению, показателей ноября-декабря 2019 года достичь, скорее всего, не удастся.

При этом одним из последствий пандемии стало ускорение тренда на цифровизацию банковских услуг, в том числе рост популярности бесконтактных платежных средств (онлайн-платежей и кредитных карт) как платежного средства взамен наличных. Поэтому логично предположить, что и в грядущий предпраздничный сезон многие потребители будут расплачиваться кредитными картами, прогнозирует Павлова.

Сегодня банки, как правило, стараются работать с повторными клиентами или с теми, кто имеет текущие счета в банке и чьи потребительские привычки известны кредитной организации. Несомненно, присутствуют и "свободные" заемщики, однако процент одобрений по новым клиентам традиционно небольшой, говорит Якушкина. Часть потенциальных клиентов, чье финансовое положение позволило бы им получить одобрение кредитной заявки, не нуждаются в заемных деньгах, предпочитая опираться только на свои сбережения.

По данным Банка России, хотя бы один кредит имеет примерно половина занятого населения России, при этом в оставшиеся 50% входят люди, не являющиеся "целевой аудиторией" в силу очень низкого или, наоборот, высокого дохода. Таким образом, уровень проникновения уже достаточно высок, соглашается Павлова.

По ее мнению, сейчас основной риск для заемщиков - это потеря работы. Он особенно высок для занятых в сфере услуг и развлечений, которые подпали под ряд ограничений и где пандемия привела к падению спроса. Главный риск для банковского сектора - опасность введения новых жестких ограничений в связи со второй волной коронавируса, но пока это представляется маловероятным, отмечает Павлова. Также потенциальный рост долговой нагрузки населения продолжает оставаться ключевым источником уязвимости банковского сектора, говорится в свежем обзоре Банка России по финансовой стабильности.