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29.11.2020 00:24
Рубрика: Власть

Захарова указала Берлину на невозможность говорить с РФ с позиции силы

Германии сложно говорить с кем-либо с позиции сил, поскольку сама страна находится "в позиции зависимой страны", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Так она прокомментировала в своем Facebook недавнее заявление главы минобороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которая призвала вести переговоры с Россией о разоружении "с позиции силы". "Это всегда была хорошая позиция германской внешней политики, и так должно остаться в будущем"​​​. заявила министр.

Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости
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"Германия до сих пор находится, не уверена, что в хорошей, но точно в очень интересной позиции - "зависимой страны в сфере безопасности", - напомнила Захарова. - И ведь не мой это вывод, что показательно. Я цитирую саму Аннегрет, признавшую, что ФРГ целиком и полностью в военной сфере несостоятельна без США".

Она также напомнила о размещенном в Германии американском ядерном оружии, которое "сила, а не своя".

"Когда сила есть, но она не твоя, ты ее не можешь контролировать, а распоряжаться ею тебе не дают, и при этом ты боишься ее лишиться - это признак зависимости", подытожила представитель МИД РФ.

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