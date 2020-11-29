Жертвами потопа на Сардинии стали три человека

По меньшей мере три человека погибли во время наводнения в восточной части Сардинии, которая оказалась во власти ливней. По прогнозам синоптиков, в воскресенье они накроют весь итальянский остров, где объявлен красный уровень опасности. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местные власти.

По свидетельству очевидцев, в коммуне Битти провинции Нуоро улицы "превратились в реки грязи, которая поглотила машины и затопила подвалы домов". "Ситуация у нас драматичная, - признал советник по вопросам окружающей среды Джанни Лампис. - В мэрии подтверждают, что два местных жители погибли, еще несколько пропали без вести".

Как передает агенство ANSA, жертвами оползня стали 55-летний фермер и 90-летний пенсионер, погибший у себя дома. Спасательные службы также ищут тело пожилой женщины, не пережившей разгул стихии.