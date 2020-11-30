Американская вакцина от COVID-19 показала 100% эффективность

Испытания американской вакцины от коронавируса компании Moderna показали почти стопроцентную эффективность препарата при тяжелом течении COVID-19. Об этом сообщает пресс-релиз компании.

В нем также говорится, что в других случаях эффективность вакцины составила 94,1 процента. В испытаниях препарата приняли участие более 30 тысяч человек, большинство из которых перенесли вакцинацию без заметных последствий.

"Этот положительный первичный анализ подтверждает способность нашей вакцины предотвращать болезнь COVID-19 с эффективностью 94,1 процента, а также способность предотвращать тяжелую форму заболевания. Мы верим, что наша вакцина станет новым мощным инструментом, который может изменить ход пандемии", - цитирует Лента заявление компании.