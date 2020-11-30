Apple оштрафовали в Италии на 10 млн евро

Антимонопольный орган Италии наложил на компанию Apple штраф в размере 10 млн евро. Регулятор посчитал, что "яблочники" вводят пользователей в заблуждение информацией о том, как долго и как глубоко может находиться iPhone под водой без повреждений.

В рекламных материалах, связанных с iPhone XR, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max, Apple заявляла, что смартфоны обладают водонепроницаемостью на глубине от одного до четырех метров до 30 минут в зависимости от модели.

По мнению итальянского регулятора, в рекламе не объясняется, что заявления Apple верны только при определенных условиях, например, с использованием чистой воды. Регулирующий орган посчитал нечестным выдвигать на первый план водонепроницаемость и в то же время отказывать в гарантийном обслуживании утонувших смартфонов.