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30.11.2020 18:58
Рубрика: Происшествия

Apple подала в суд на ФАС после обвинения в монополизме на рынке приложений

Текст: Иван Черноусов

Компания Apple подала в московский арбитражный суд к Федеральной антимонопольной службе. Запись об этом появилась в картотеке дел.

Фото: Istock
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Заявление о признании решений и действий незаконными зарегистрировано 23 ноября, заседание назначено на 18 января 2021 года. На момент написания новости в пресс-службе Apple в России отказались от комментариев, ФАС пока не ответила на запрос "РГ".

Напомним, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала предписание Apple об устранении нарушений в App Store. Ведомство хочет, чтобы "яблочная" компания удалила правило, "дающее ей право отклонять в App Store приложения сторонних разработчиков по любой причине". Apple надлежало исполнить предписание до 30 ноября 2020 года.

Происшествия Правосудие Суд Правительство ФАС Компании Информационные технологии Apple

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