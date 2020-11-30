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30.11.2020 22:00
Рубрика: В мире

Пациент с трудным характером

Следствие изучает обстоятельства смерти Марадоны
Текст: Алексей Чуриков
Российская газета - Федеральный выпуск № 270(8324)
Смерть Диего Армандо Марадоны не оставила равнодушных ни в Аргентине, ни в мире. Сейчас, когда тело футболиста уже покоится рядом с его родителями на кладбище Белья Виста, широкой публике открываются новые подробности о последних днях жизни Диего и о том, что же могло стать причиной столь трагичного исхода. По просьбе дочерей Марадоны Джанинны, Далмы и Яны прокуратура столичного района Сан Исидро открыла дело и приступила к расследованию обстоятельств смерти легендарной "десятки". Моментально под прицел прессы попал личный врач и друг Диего нейрохирург Леопольдо Луке, а также другие медработники, находившиеся рядом с Марадоной в последние дни.
Под прицел прессы попал личный врач и друг Диего Марадоны, нейрохирург Леопольдо Луке (справа). Они были знакомы с 2016 года. Фото: instagram.com / @maradona Под прицел прессы попал личный врач и друг Диего Марадоны, нейрохирург Леопольдо Луке (справа). Они были знакомы с 2016 года. Фото: instagram.com / @maradona
Под прицел прессы попал личный врач и друг Диего Марадоны, нейрохирург Леопольдо Луке (справа). Они были знакомы с 2016 года. Фото: instagram.com / @maradona

Важно отметить, что на данный момент Леопольдо Луке не выдвинуто никаких обвинений, и он проходит по делу лишь как свидетель. В своем последнем пресс-релизе прокуратура подчеркнула, что "никаких процессуальных решений в отношении кого-либо еще не принималось". Разлетевшаяся по местным и мировым СМИ информация о том, что прокуратура уже выдвинула обвинения Луке в "непредумышленном убийстве и неоказании помощи больному", не соответствует действительности.

Фото: AP Photo/Natacha Pisarenko
Опубликовано последнее прижизненное видео Марадоны

Тем не менее в воскресенье в доме нейрохирурга прошел обыск. Полиция, проведя более пяти часов в его резиденции, изъяла всю информацию, которая так или иначе связана с Марадоной и его медицинской историей. Следователи также обыскали приемную врача, расположенную в центре Буэнос-Айреса. В итоге в распоряжении следствия оказались несколько ноутбуков и планшетов, сотовые телефоны, ряд цифровых носителей информации и много бумаг с информацией о здоровье футболиста.

"Я открыт для правосудия и знаю, что я сделал и как я это делал. С Диего и для Диего, до последнего момента. И я могу рассказать обо всем. Они (полиция) пришли неожиданно. Это их работа, и я ее уважаю. Мы предоставили им всю запрошенную информацию, включая личные жесткие диски, которые скопились у меня за 20 лет", - рассказал врач.

"Мне нечего скрывать. Если я и в ответе за что-то, так это за то, что любил Диего и продлевал и улучшал его жизнь до последнего мгновения", - заявил он в ходе импровизированной пресс-конференции, возникшей у его дома после обысков. Луке довольно подробно и эмоционально, срываясь несколько раз в плач, поведал о взаимоотношениях со своим пациентом.

После перенесенной в ноябре операции на мозге Диего чувствовал себя хорошо и шел на поправку. Луке рассказал, что результаты томографии, анализы, динамика, все было в норме, а пациент в период реабилитации перестал употреблять алкоголь. Он заявил, что глупо обвинять его в том, что Марадону якобы слишком рано выписали из госпиталя. "Я продлил его пребывание в больнице на сколько смог... Сейчас критикуют его окружение. А окружение сделало все, что было в их силах. Или никто не в курсе, каким был Диего?" - отметил врач.

Врач Марадоны отрицает вину за смерть легендарного футболиста

Его спонтанный и очевидно неподготовленный рассказ лишь подтвердил то, что было хорошо известно всем, кто тесно общался с Марадоной - "десятку" было невозможно остановить ни на поле, ни в обычной жизни. Каждый новый анализ, прием лекарств, поход к специалисту, соблюдение режима, буквально все приходилось делать, преодолевая сопротивление футболиста. "Все пытались окружить его заботой. Кто сопротивлялся, так это сам Диего. Им нельзя было управлять... Диего всегда делал только то, что хотел. Все это крайне несправедливо... Чувство вины? Я не чувствую себя виноватым. Горжусь всем, что я делал. Для Диего, для его семьи", - отметил Луке.

По предварительной информации, именно Луке стал первым, кто вызвал бригаду "скорой помощи" в резиденцию Марадоны. И "скорая" прибыла на место уже через 12 минут, а не через полчаса, как ранее заявлял адвокат футболиста Матиас Морла. По признанию Луке, его личные отношения с семьей Марадоны были разные - "холодные" с дочерьми Диего и "теплые" с сестрами и племянниками. Именно старшая сестра Марадоны, Кити, убедила Леопольдо приехать на поминки и похороны, поскольку он "был и остается для них членом семьи".

Именно Луке стал первым, кто вызвал бригаду "скорой помощи" в резиденцию Марадоны

Ожидается, что Луке допросят уже на этой неделе. Как сообщил его адвокат Хулио Ривас, ключевой момент в этой истории заключается в том, что Леопольдо никогда не являлся неким "главным" врачом среди работавших с Марадоной медиков, как его охарактеризовала пресса. Более того, будучи практикующим хирургом, он не мог находиться постоянно рядом с футболистом.

Он добавил, что проблемы с сердечно-сосудистой системой сопровождали Диего уже 20 лет и были хорошо известны всем, кто его лечил. "Марадона осознавал все, что он делал. Он был в состоянии принимать решения, психиатр это заверил и подтвердил выписку. Они (следствие) ищут что-то только потому, что дело касается такой личности, как Марадона. В обычных обстоятельствах такого бы не было", - заверил Ривас.

В мире Южная Америка Аргентина Спорт Футбол Игроки и тренеры Умер Диего Марадона РГ-Видео

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