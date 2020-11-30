"Ария" все-таки даст юбилейный концерт в 2020 году

Главной группе тяжелого рока России исполнилось 35 лет. В честь этого события об "Арии" сняли многосерийный документальный фильм, а в декабре выйдет ее авторизованная биография "Рождение легенды". Хотя два юбилейных концерта, назначенные на 3 и 4 ноября 2020 года в Москве, на "ВТБ-Арене", из-за COVID-19 пришлось отменить. Вернее, перенести их на 21 мая 2021-го... Но "Ария" все-таки нашла возможность дать юбилейный концерт именно в год своего 35-летия.

Большой концерт "Арии" решено провести уже не на стадионе, а в прямом эфире из студии "Твой новый мир". В формате онлайн. Шоу начнется 13 декабря, в 16.00.

Зрителей перед сценой не будет, зато все смогут посмотреть трансляцию в интернете.

- Очень непросто уместить в ограниченном пространстве студии шоу, придуманное для стадиона. Но выбора нет, и мы дерзнем это сделать. - Рассказал теперь продюсер концерта Юрий Соколов. - Конечно, что-то придется сократить, но точно останется узнаваемый образ и атмосфера концерта. Будут и новинки, и, конечно, долгожданные гости.

Напомним, что в юбилейные вечера "Ария" обещала сыграть "на бис" программу "Гость из царства теней", а также главные хиты за всю 35-летнюю историю, начиная с первого альбома, получившего в 1985 году название "Мания величия".

Приятно узнать, что с тех пор у группы появились уже и "новинки"…

Кстати

Посмотреть концерт можно будет на официальном YouTube-канале группы AriaRussia.

Впрочем

Надеемся, что и юбилейное стадионное шоу в Москве 21 мая 2021 года, конечно же, тоже состоится.