Байден вывихнул лодыжку во время игры с собакой

Кортеж Джо Байдена на пути к врачу-ортопеду. 29 ноября 2020 года в Ньюарке, штат Делавэр. Фото: AP Photo/Carolyn Kaster

Журналистский пул кандидата в президенты США Джо Байдена сообщил о произошедшем с ним инциденте.

"Джо Байден поскользнулся, когда играл со своей собакой Мейджером, и вывихнул лодыжку",- приводит сообщение РИА Новости.

По информации журналистов, пострадавшего оперативно доставили к врачу-ортопеду на осмотр. При этом самого политика они не видели, поскольку покидать автобус репортерам запретили.

Напомним, 78 летний Джо Байден - основной соперник действующего президента страны Дональда Трампа в борьбе за главный пост в США. Очередные выборы состоялись третьего ноября, но официальный победитель до сих пор не объявлен.