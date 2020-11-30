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Рубрика: В мире

Байден вывихнул лодыжку во время игры с собакой

Кортеж Джо Байдена на пути к врачу-ортопеду. 29 ноября 2020 года в Ньюарке, штат Делавэр. Фото: AP Photo/Carolyn Kaster Кортеж Джо Байдена на пути к врачу-ортопеду. 29 ноября 2020 года в Ньюарке, штат Делавэр. Фото: AP Photo/Carolyn Kaster
Кортеж Джо Байдена на пути к врачу-ортопеду. 29 ноября 2020 года в Ньюарке, штат Делавэр. Фото: AP Photo/Carolyn Kaster

Журналистский пул кандидата в президенты США Джо Байдена сообщил о произошедшем с ним инциденте.

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"Джо Байден поскользнулся, когда играл со своей собакой Мейджером, и вывихнул лодыжку",- приводит сообщение РИА Новости.

По информации журналистов, пострадавшего оперативно доставили к врачу-ортопеду на осмотр. При этом самого политика они не видели, поскольку покидать автобус репортерам запретили.

Напомним, 78 летний Джо Байден - основной соперник действующего президента страны Дональда Трампа в борьбе за главный пост в США. Очередные выборы состоялись третьего ноября, но официальный победитель до сих пор не объявлен.

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