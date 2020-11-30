Ноябрьская программа чемпионата женской Премьер-лиги, проводимого под эгидой Российской федерации баскетбола (РФБ), исчерпана матчем между сыктывкарской "Никой" и столичным "Динамо" (86:56).

Без поражений в турнире идут только два наших гранда, имеющие в своем послужном списке титулы победителей Евролиги ФИБА. Это екатеринбургский УГМК (семь побед) и курское "Динамо" (восемь выигрышей).

Двоевластие должно завершиться 20 декабря, когда команды сойдутся в очной встрече. Будет интересно посмотреть, как сыграет против бывших одноклубниц одна из ведущих баскетболисток национальной сборной Раиса Мусина, перешедшая в межсезонье из УГМК в курский клуб.

На третьем месте в Премьер-лиге идет оренбургская "Надежда" (4 победы - 1 поражение), а в аутсайдерах - столичное "Динамо" (0-6) и "Спартак" из подмосковного Ногинска (0-5).