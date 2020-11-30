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Рубрика: В мире

Безработные латвийские рыбаки переезжают в РФ из-за действий Евросоюза

Текст: Юрий Когалов

Латышские рыбаки, оставшиеся без работы из-за новых правил ЕС, вынуждены либо ждать компенсации от Брюсселя, либо переезжать в Россию. Как напоминает Sputnik Latvija, в октябре министры сельского хозяйства и рыболовства Евросоюза договорились сократить промысел нескольких видов рыб в Балтийском море, что сильно ударило по латышам, добывавшим восточную балтийскую треску.

Фото: Алексей Михайлов/РГ
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Власти ЕС готовы выплатить компенсацию тем, кто сдаст на утилизацию свои промысловые суда, однако далеко не все готовы оставить в прошлом профессию рыбака. И они ищут возможность заняться любимым делом на новом месте. Некоторые перебираются в Россию, причем в самые отдаленные районы - в Мурманскую область или на Дальний Восток.

По словам одного из них, Валдиса Авоньтиша, в России его и его товарищей приняли хорошо. Сначала они хотели отправиться Ирландию или Шотландию, но местные рыбаки, тоже испытывающие проблемы, отговорили их от этого шага. "Мы подумали и решили переселиться аж на Дальний Восток, где и жизнь интересная, и работы полным-полно", - рассказывает Авоньтиш.

Примечательно, что ограничения на лов трески в Балтийском море вводятся и по вине прибалтийских рыбаков, варварски истреблявших в 1990-годы запасы этой рыбы. Как отмечают эксперты, "из-за особенностей моря запасы трески восполняются медленно, а точнее - почти не восполняются, биомасса нерестового стада только сокращается в последние 30 лет". И этому есть документальные подтверждения. В итоге приоритеты сместились, и теперь в основном добывают кильку и салаку. Треска же может в скором времени вообще пропасть из Балтики, она останется только в холодных морях, в Баренцевом и Северном, где для нее есть подходящие условия.

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