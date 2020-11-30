Чемпион мира по фигурному катанию планирует снять фильм

Чемпион мира по фигурному катанию, бронзовый призер Олимпийских игр Максим Шабалин снимет свой второй фильм.

На самом деле эта картина будет дебютом в полном метре знаменитого фигуриста, который получил еще одно высшее образование - окончил ВГИК - мастерскую Александра Прошкина. Первая картина была короткометражной. Она называлась "Умри, Джульетта!" и рассказывала о том, что Шабалин, как режиссер, знает очень хорошо - о мире фигурного катания. В главной роли снималась Ирина Гринева. Она же сыграет главную роль и в новой картине Шабалина, которую он представил на защите проектов в Министерстве культуры.

"Однажды я был в Мариинском театре на генеральном прогоне и был так впечатлен атмосферой, что придумал историю, - рассказал Максим Шабалин, представляя проект "Времена года". За будущей картиной стоит студия ВГИК-Дебют, которая вынесла на суд экспертов сразу несколько фильмов.

В презентации фильма собравшиеся увидели дом, в котором живут художники, и то, как проходят их дни. Бег - главный образ картины - это пояснил Шабалин. Показали и пробы - помимо Ирины Гриневой, играет Алексей Вертков. Героиня по сюжету потеряла роль, потеряла семью ...Но сумела найти силы и смогла жить дальше. "История - внутренний поединок. Героиня выходит из нее победителем. А с героем Алексея происходит обратная трансформация. Он внешне - победитель, но внутри понимает, что совершил ошибку", - продолжает Шабалин.

Ведутся переговоры с Мариинским театром по поводу съемок в его здании. Шабалин рассказал также о цветовом решении картины: будут задействованы синий, красный и белый - по сути, цвета российского флага.

Министр культуры Ольга Любимова, открывая питчинг, на котором представлены дебюты, сказала, что в этом году на конкурс было подано 248 проектов. Рассмотрены из них были 172. По словам министра, по формальному признаку - кинокомпании, которые корректно подготовили документы. 60 лучших проектов были допущены до защиты. Все их рассмотрят на питчинге в течение сегодняшнего дня.