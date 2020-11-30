Следить за гонкой вакцин против COVID-19 становится все увлекательнее. В ноябре сразу четыре ключевых разработчика один за другим сделали заявления о высокой эффективности своих препаратов.

Это напоминало спурт на финише в лыжных гонках - когда бегущие "ноздря в ноздрю" соперники стараются опередить всех и, пересекая финишную черту, выкидывают вперед лыжу, едва не растягиваясь в шпагате. На самом деле финиша придется подождать - анонсированные результаты делались на основании промежуточных "контрольных" точек в испытаниях, а исследования продлятся примерно до мая следующего года.

Вот краткая хронология. Первым о 90% эффективности своей вакцины объявил американский фармгигант Pfizer со своим немецким партнером BioNTech - это было 9 ноября. Через два дня "выстрелил" наш "Спутник V" - НИЦ имени Гамалеи и РФПИ заявили о его 92% эффективности. 16 ноября появилось сообщение инновационной американской компании Moderna - 94,5% эффективности. Буквально через день Pfizer повысил оценку эффективности своей вакцины до 95%. 23 ноября интриги добавила шведско-британская AstraZeneca, представив данные по оксфордской вакцине - от 62 до 90% эффективности в зависимости от схемы введения, а в среднем 70%. Наконец, день спустя снова выступил РФПИ - подтвердив эффективность "Спутника V" 91,4% на 28-й день после первой инъекции, там заявили что к 42-му дню этот показатель превысил 95%.

Похоже, лидеры определились: у всех заявленная эффективность превосходит самые оптимистичные прогнозы. Ведь еще недавно в ВОЗ говорили, что будут считать успешной любую вакцину, эффективность которой превысит 70%, а применять рекомендуют и при 50% (кстати, примерно на таком уровне - 40-60% - работают противогриппозные вакцины).

Параллельно с доработкой вакцин практически все компании активно готовят почву к их продвижению на рынки. Объем мирового рынка вакцин от COVID-19 может превысить $10 млрд в год (оценка Morgan Stanley и Credit Suisse), при­мерно ту же цифру назвали и в РФПИ. Уверенности производителям добавили последние данные исследований, подтвердивших возможность повторного заражения ранее переболевших. Это значит, что COVID-19, скорее всего, станет сезонным заболеванием, при этом будет требоваться регулярная вакцинация - по примеру гриппа.

Понятно, что на американском рынке прежде всего ждут американские препараты, Европа ориентируется и на AstraZeneca, и на Pfizer, ведет переговоры с Moderna, J&J и другими разработчиками. В свою очередь, РФПИ, занявшийся продвижением "Спутника V", взял курс на азиатский регион (Южная Корея, Индия, ОАЭ, Филиппины) и латиноамериканские страны (Бразилия. Венесуэла), а также наших соседей - Белоруссию, Казахстан.

Российскую вакцину наш минздрав зарегистрировал еще в августе - правила вывода препаратов на рынок правительство смягчило из-за пандемии. Такой подход за рубежом сначала жестко критиковали.

Но постепенно отношение к "Спутнику V" становится более лояльным. На днях британские специалисты по вакцинам сообщили канадскому телеканалу CBC, что нет причин сомневаться в данных по эффективности, представленных НИЦ Гамалеи, и назвали нашу вакцину в числе четырех самых перспективных на данный момент.

Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" вошла в число наиболее перспективных в мире

К слову, вслед за нашей страной и США, и ЕС тоже решили, что в условиях непрекращающейся пандемии ускорение регистрации - это правильный ход. В результате Pfizer и его партнер BioNTech подали заявку в FDA (регулятор лекарственного рынка США) на получение экстренного разрешения на применение их вакцины - также до окончания всех испытаний. В правительстве США рассчитывают, что вакцина будет одобрена в первой половине декабря, и сразу же начнется массовая вакцинация.

Великобритания также завершает процедуру регистрации и заключила с Pfizer соглашение на поставку 40 млн доз. Здесь рассчитывают получить первые 10 млн и начать вакцинацию уже в начале декабря.

Похоже, фармкомпания уже готова начать поставки. Два дня назад первые партии начали развозить чартерными авиарейсами в расположенные в США и Европе (Бельгия и Германия) специальные склады. Ведь особенность этой вакцины - особые условиях хранения и перевозки: -75 С. Компания также разработала специальные боксы, чтобы развозить препарат по медклиникам.

Что касается компании Moderna, она из всей четверки лидеров назвала самую высокую цену, оценив одну дозу своей вакцины в 25-37 долларов. До конца этого года компания намерена произвести 20 млн доз, часть из этого объема, очевидно, будет доступна в Европе. Кроме того, уже достигнуто соглашение с Японией о поставках 50 миллионов доз.

Компании AstraZeneca, скорее всего, придется провести дополнительные испытания, сообщил исполнительный директор Паскаль Сорио. Ряд экспертов раскритиковал только-только объявленные результаты эффективности, усомнившись в качестве проведенных исследований: выяснилось, что некоторым участникам тестирования по ошибке ввели половинную дозу вакцины, также возникли вопросы по возрасту испытуемых. При этом претензий к качеству самого препарата не прозвучало, так что можно предположить, что, сняв вопросы по тестированию, AstraZeneca без помех начнет поставки. У компании самый крупный портфель предварительных заказов - на шесть миллиардов доз, и самый впечатляющий заявленный объем производства - 3 млрд доз в год. А цена, напротив, самая доступная - до $10 за введение двух доз, что обеспечивает хорошие условия для конкуренции на рынках небогатых стран.

В США и в ЕС готовятся к вакцинации, которая может начаться в декабре. А в России врачей уже прививают и планиру-ют принимать заявки от граждан

Что касается нашей страны, кроме "Спутника V" у нас на выходе еще две вакцины - "ЭпиВакКорона", разработанная ГНЦ "Вектор", и вакцина от ФНЦ имени Чумакова. Первая из них также зарегистрирована, проходит третью фазу испытаний, при этом вывод в гражданский оборот ожидается также в декабре. Регистрация чумаковской вакцины запланирована на февраль 2021 года. Еще один перспективный проект - китайская вакцина от Cansino Bio - эта компания договорилась с нашим "Петроваксом" провести положенные испытания в России и начать производство на площадке предприятия в Подмосковье. "Петровакс" строит под это производство отдельную линию, в компании говорят, что обеспечат производство 40 млн доз вакцины в год.

Фото: Инфографика "РГ" / Антон Переплетчиков / Ирина Невинная

Между тем

Германия стала одной из первых стран в Европе, утвердивших конкретный план создания инфраструктуры для массовой вакцинации граждан от ковида. Работа уже идет полным ходом. Как пишет "Немецкая волна", к 15 декабря по всей стране должны построить 400 специальных стационаров, рассчитанных на установку гигантских морозильных камер и большую пропускную способность. Обычные прививочные кабинеты в клиниках для этого не подойдут.

В земле Северный Рейн-Вестфалия откроют 53 таких центра, в Гессене - 30, в Бранденбурге - 10. Столичные власти рассчитали, что в Берлине будет достаточно шести. Причем их не станут создавать с нуля. Для вакцинации здесь переоборудуют терминалы заброшенных аэропортов Тегель и Темпельхоф, несколько выставочных павильонов, велодром, а еще ледовую арену, где ради общего блага придется временно потесниться хоккеистам и фигуристам. Издание отмечает, что каждый из этих центров готов принимать в день по 3300 берлинцев. То есть всего за сутки смогут привиться около 20 тысяч человек. Правда, поначалу "забронированных" доз вакцины хватить лишь на 450 тысяч жителей 3,7-миллионного города. Поэтому первыми в очередь на инъекцию от "короны" стоят пенсионеры, персонал домов престарелых, врачи, а также сотрудники полиции, школьные учителя и воспитатели в детских садах. Не исключено, что только их вакцинация растянется до лета. Региональные минздравы срочно приобретают мединские инструменты. Для Бранденбурга заказали три миллиона одноразовых шприцов и три с половиной миллиона спиртовых тампонов. При этом юристы предупреждают: перед тем как начать массово прививать население от ковида, не помешало бы принять закон, в котором пропишут все нюансы, включая ответственность за риски от возможных побочных эффектов - иначе суды будут завалены исками. Вслед за ФРГ общенациональную программу вакцинации объявили испанцы. Премьер Педро Санчес распорядился подготовить 13 тысяч действующих прививочных пунктов под новую задачу. А в Британии подумывают над тем, чтобы использовать спортзалы, городские ратуши и даже религиозные объекты.

Подготовила Екатерина Забродина