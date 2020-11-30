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30.11.2020 18:24
Рубрика: Экономика

Что будет с нефтяной сделкой ОПЕК+ после 1 декабря

Текст: Сергей Тихонов
На встрече 1 декабря ОПЕК+ примет решение о будущих условиях сделки по сокращению добычи нефти. Это определит, как дальше будет развиваться рынок и что будет с котировками в ближайшие месяцы. Возможно три сценария событий: ожидаемый, сомнительный и наименее вероятный.
Фото: JOE KLAMAR / AFP Фото: JOE KLAMAR / AFP
Фото: JOE KLAMAR / AFP

В принятом по итогам последней встречи мониторингового комитета ОПЕК 17 ноября коммюнике говорится, что "страны должны быть готовы к любым действиям для стабилизации нефтяного рынка. Вплоть до кризисного - продления квот сокращения (суммарно на 7,7 млн баррелей в сутки) на два квартала 2021 года и больше".

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Это наиболее ожидаемое решение. Продление стабилизирует цены на нефть марки Brent в диапазоне 45-50 долларов за баррель на несколько месяцев, считает глава отдела стратегий на товарно-сырьевом рынке Saxo Bank Оле Хансен.

При этом речь не обязательно идет о 3-6 месяцах, возможна отсрочка роста производства и на 1-2 месяца, говорит директор группы корпоративных рейтингов АКРА Василий Танурков. По его мнению, если будет принято решение о сохранении действующих ограничений на квартал или полгода, то вполне вероятен рост котировок выше 50 долларов за баррель уже в декабре.

Для нашей страны это наиболее предпочтительный вариант, поскольку позволит ожидаемо пополнять федеральный бюджет, обеспечит рентабельность работы добывающих предприятий и нефтеперерабатывающих заводов, а также даст возможность избежать скачков цен на топливном рынке.

Второй вариант: страны ОПЕК+ решат не отклоняться от ранее принятого плана и увеличат добычу с 1 января 2021 года на 1,9 млн баррелей в сутки. Суммарный объем сокращения тогда составит 5,8 млн баррелей в сутки. С точки зрения Тануркова, такой сценарий чуть менее вероятен, чем первый, и в этом случае можно ожидать временного снижения цен на нефть до 40 долларов. Кроме того, по мнению Хансена, могут возникнуть дополнительные риски обрушения рынка со стороны спекулянтов, купивших более 100 тысяч фьючерсных контрактов (100 млн баррелей) с начала ноября.

Сторонники принятия такого решения внутри ОПЕК могут найтись. Это недовольные своими квотами - ОАЭ, Кувейт и Ирак. Первые две страны нарастили добычу в 2019 году, но сокращение для них рассчитывалось с объемов производства октября 2018 года. В результате, реальное снижение добычи в этих странах оказалось выше, чем у других участников сделки. Аналогичные причины у Ирака. В отличие от Ливии и Венесуэлы, освобожденных сейчас от выполнения сделки, Ираку не делали никаких послаблений в период с 2017 по 2019 год, несмотря на сложную ситуацию внутри страны. Тогда он не увеличивал производство, а теперь вынужден опять его сокращать, несмотря на то, что так и не вышел на максимум добычи. Эти страны могут поддержать другие, например, Нигерия и Мексика, также считающие, что их квоты были рассчитаны несправедливо.

Фото: Максим Боговид/РИА Новости
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Наименее вероятный сценарий - развал сделки. Возможен он только в случае резкого обострения отношений участников. Например, в ОАЭ допускали, что могут выйти из соглашения. Если подобное произойдет, то, по мнению Тануркова, может произойти резкий обвал цен на нефть ниже 20 долларов за баррель. Эксперт подчеркнул, что с трудом допускает такой вариант развития событий.

Кроме того, в случае осложнений на переговорах 1 декабря, у ОПЕК+ остается еще встреча министерского мониторингового комитета 17 декабря. "ОПЕК и Россия сделают все возможное, чтобы достичь целей по стабилизации рынка нефти, в их силах не допустить развал сделки и удержать котировки на приемлемом для себя уровне", - считает Оле Хансен.

Фото: Инфографика "РГ" / Антон Переплетчиков / Сергей Тихонов
Цитата

Александр Новак , заместитель председателя правительства:

"Необходимо и дальше выполнять условия сделки ОПЕК+ о сокращении добычи нефти, особенно в условиях неопределенности из-за COVID-19 и низкого спроса в зимний период".

Экономика Отрасли Нефть и газ Международные организации ОПЕК Сокращение добычи нефти

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