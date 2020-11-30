С декабря в России вводятся специальные маркировка и паспорт для музыкальных инструментов, представляющих культурную ценность. Маркировка нужна, если владелец редкого инструмента решит временно вывезти его за границу, например, на гастроли. Для этого нужно будет получить заключение экспертизы и оформить в минкультуры паспорт на скрипку, виолончель или фагот. В паспорте укажут данные самого инструмента, результаты экспертизы, сведения о владельце или арендаторе. Паспорт выдается сроком на десять лет. Фото: Сергей Куксин/РГ