Нотариус доступен удаленно
"Без явки к нотариусу смогут совершаться те нотариальные действия, которые не требуют личного общения с гражданином, то есть установления реальной воли заявителя, - рассказал президент Федеральной нотариальной палаты России Константин Корсик. - К примеру, это осмотр интернет-сайта в рамках обеспечения доказательств, совершение исполнительных надписей, свидетельствование верности перевода документов, перевод средств на депозитный счет нотариуса и другие. Особое значение такой формат обращения к нотариусу может иметь для жителей труднодоступных и малонаселенных районов РФ".
Например, в удаленном режиме можно будет зафиксировать факт оскорблений в Сети. Для этого достаточно обратиться к нотариусу через портал госуслуг. Нотариус подготовит для суда необходимые документы, что публикация действительно была размещена в Сети. Если автор потом удалит неприличные выражения, он не сможет сделать вид, что ничего не было. Такая юридическая фиксация называется обеспечением доказательств.
Нотариально удостоверенный протокол осмотра интернет-страницы с такой информацией обладает повышенной доказательственной силой, как и любой другой нотариальный акт. Таким образом, у пострадавшего появляется реальный шанс компенсировать понесенный ущерб и моральный вред.
А с помощью исполнительной надписи можно взыскивать долги по нотариально оформленным договорам. "Электронный нотариат позволил упростить создание и оборот удостоверенных нотариусом цифровых документов, предоставить гражданам и бизнесу кардинально новые возможности, во много раз повышая скорость и удобство совершения многих юридически значимых действий", - отметил президент Корсик.
Еще одна новация: вводятся дистанционные нотариальные действия с участием двух и более нотариусов. Не путать с удаленными. В этом случае несколько нотариусов из разных городов смогут связываться и оформлять сделку. Такая технология позволит, например, переоформить квартиру, находящуюся в другом регионе.
Особенно удобен новый формат тем, кто уехал из родного города, а квартира в собственности осталась. Или жилье в другом регионе досталось в наследство. Сегодня, чтобы решить юридические вопросы с недвижимостью на другом конце страны, надо непосредственно ехать на место. Или оформлять доверенность на кого-то из местных. Но теперь все станет проще.
Закон открывает путь к появлению новых цифровых сервисов нотариата, многие из которых уже сегодня востребованы во многих сферах. В числе новелл и такие перспективные услуги, как, например, хранение у нотариуса электронных документов, то есть файлов с информацией в любом формате. Договор о покупке квартиры, брачный контракт, какие-то старые справки, которые лучше не выкидывать, так как могут пригодиться, и многое другое можно оцифровать и сдать на хранение нотариусу. Это будет своего рода тайник за семью печатями, куда не проникнет ни один хакер: нотариусы пользуются закрытыми от посторонних каналами. Ничего не потеряется, ничего не попадет не в те руки. Сдать на хранение можно даже семейный фото- и видеоальбом. При этом сам человек в любой момент сможет воспользоваться своими документами.
Заканчивается мораторий на аресты имущества
Мораторий был введен в связи с пандемией. Это одновременно и санитарная мера, и экономическая. В эти непростые дни любые лишние контакты не желательны, людям стоит держаться подальше друг от друга. Тем более что у многих граждан возникли и экономические трудности в связи с введенными ограничениями.
"Работа службы в условиях распространения коронавирусной инфекции была организована в непрерывном режиме с учетом требований санитарной безопасности, - подчеркнул директор Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов. - С учетом пандемии были минимизированы выходы по адресам проживания должников-физических лиц, принудительное исполнение максимально переведено в дистанционный формат".
При этом введенный мораторий не распространялся на принадлежащие должникам транспортные средства: автомобили, мотоциклы, мопеды, квадроциклы, самоходные машины. Машины нередко арестовывают в ходе совместных рейдов приставов и ГАИ.
"Совместные рейды с ГИБДД по розыску должников относятся к классическим способам работы, они в настоящее время проводятся с учетом всех установленных санитарно-эпидемиологических норм, - отметил Дмитрий Аристов. - Проведение рейдов - уже сложившаяся и эффективная практика. Выявленные должники, не желая расставаться со своим транспортным средством, как правило, стремятся оплатить имеющуюся задолженность. В противном случае на автотранспорт, принадлежащий должникам на праве собственности, накладывается арест, он изымается. Впоследствии арестованное имущество реализуется в соответствии с требованиями законодательства в счет погашения задолженности".
Будут ли возобновлены визиты судебных приставов к должникам после окончания моратория, зависит от эпидемиологической обстановки.
Выбрать трудовую книжку можно в течение месяца
Электронные трудовые дают работникам ряд преимуществ. Во-первых, это минимизация ошибок и неточностей в записях. Во-вторых, удобство получения сведений, в том числе в случаях, когда организация ликвидирована. При наличии электронной трудовой книжки, даже в случае ликвидации работодателя, работник сможет запросить в Пенсионном фонде сведения о своей трудовой деятельности и получить их.
В-третьих, электронную трудовую нельзя потерять или испортить. В-четвертых, через личный кабинет на сайте ПФР каждый сможет следить, как его работодатель уплачивает страховые взносы, из которых формируется будущая пенсия. В-пятых, удобнее получать сведения для оформления визы, загранпаспорта или кредита. Необходимые сведения можно запросить через портал госуслуг, многофункциональный центр, в ПФР или у работодателя.
Если человек сделал свой выбор в пользу электронной книжки, но потом передумал и захотел вернуть бумажную, у него ничего не получится. А вот если работник сначала оставит бумажный вариант, но через какое-то время "дозреет" до электронной книжки, то закон позволяет перейти на нее и позже.
Заканчивается эксперимент по маркировке молочной продукции
Эксперимент начался в России 15 июля прошлого года и должен был завершиться 29 февраля 2020 года. Но по инициативе минпромторга сроки несколько раз переносились. Изначально предполагалось, что уже с 20 января 2021 года она будет вводиться в обязательном порядке поэтапно для разных групп товаров. Позднее минпромторг инициировал перенос сроков введения обязательной маркировки - проект об этом ведомство внесло в правительство 20 ноября. По нему маркировка сначала будет добровольной. По планам минпромторга, с 1 июня маркировка станет обязательной для мороженого и сыров, с 1 сентября - для молочной продукции со сроком хранения более 40 суток, а с 1 декабря 2021 года - для продукции со сроком хранения менее 40 суток. Учет маркированных партий продукции планируется ввести с 1 июня 2022 года, введение поштучной прослеживаемости - с 1 декабря 2023 года.
"Правительство поставило задачу внедрить систему маркировки и прослеживаемости. И ее надо решать. И добросовестные производители всеми руками за обеление рынка. Однако создается впечатление, что исполнители этой задачи очень далеки от понимания работы молочной отрасли. Они создали единую цифровую модель для учета шуб, лекарств и молока, а надо было, наоборот, отталкиваться от специфики каждой из отраслей", - считает член аграрного комитета Госдумы Аркадий Пономарев. По его словам, нужно либо упрощать задачу, либо заново переписывать программу, чтобы она могла охватить все операции".
Меняются тарифы для солнечной генерации
Как пояснили "РГ" в минэнерго, конкурсные отборы объектов ВИЭ на право получения механизмов господдержки станут более эффективными и привлекательными для потенциальных инвесторов. Кроме того, снимаются ранее предусматривавшиеся ограничения по временному периоду (до 2024 года) оказания мер поддержки малым объектам ВИЭ, имеющим установленную мощность до 25 МВт, сделав этот механизм постоянным.
Формироваться цена на электроэнергию ВИЭ-генерации будет не по регулируемым тарифам, а из цены в заявке, поданной инвестором на конкурс, но не выше утвержденного предельного уровня. Благодаря этому инвестор получит гарантированную цену на электроэнергию на 15 лет (период окупаемости).
Устанавливаются единые правила проведения конкурсных отборов проектов по строительству ВИЭ-генерации для всех регионов. По их итогам будут формироваться перечни утвержденных проектов с указанием ежегодных объемов поставки электричества и цен на него. Документом также предусмотрены требования по минимальной доле генерации из невозобновляемых источников энергии для объектов ВИЭ, использующих комбинированные виды топлива.
Принятые меры позволят как сократить ценовую нагрузку на конечных потребителей (поскольку пока сетевые организации включают цены выкупа электроэнергии для компенсации потерь в свой тариф), так и выбрать наиболее современные и эффективные технологии производства энергии, считают в минэнерго.
Кроме того, регионы теперь обязаны включать проекты ВИЭ в документы перспективного планирования.
На законных основаниях
Пенсия придет на карту "Мир"
31 декабря истекает срок, в течение которого пенсии могут выплачиваться на карты платежных систем Visa и MasterCard. С 2021 года пенсию можно будет получить только на карту "Мир". В любом случае пенсии можно будет получать и наличными через "Почту России" - на дом или самостоятельно в почтовом отделении, а также через доставочные организации. Сохранится и возможность получать пенсию на счет, к которому не привязана карта.
Льготы напомнят о себе сами
С 1 декабря россиян начнут информировать об их правах на получение мер соцподдержки в личном кабинете на портале госуслуг. Гражданам сообщат о положенных им льготах и выплатах, иных соцгарантиях. Например, после рождения ребенка родителям будет приходить уведомление о причитающихся пособиях. Сегодня реализуется свыше 3000 мер соцподдержки, они охватывают 54 млн россиян.
Вернутся пени за неоплату ЖКУ
31 декабря истекает мораторий на начисление пеней и штрафов, отключение коммунальных услуг за просрочку оплаты или неполную оплату жилищно-коммунальных услуг. Он был введен в апреле для поддержки жителей, не умеющих платить за квартиру онлайн (преимущественно пожилых людей), а также тех, кто временно потерял доходы. После этого собираемость платежей резко упала до 81%. Осенью платежная дисциплина вернулась к 97%.
Застройщик заплатит неустойку
31 декабря перестанет действовать мораторий на выплату неустоек дольщикам. Он был введен весной для поддержки стройотрасли. Период с апреля по декабрь 2020-го не включается в срок начисления неустойки по договорам долевого участия, приостанавливается уплата неустойки, процентов, возмещения убытков. "После 31 декабря, если нарушение сохранится, то начнет начисляться неустойка, и дома будут признаваться проблемными", - отметили в Национальном объединении строителей.
Больничный - на дистанции
С 14 декабря вступает в силу новый порядок выдачи электронных больничных. Теперь он может быть оформлен дистанционно тем пациентам, которых врач консультирует с помощью телемедицинских технологий. При необходимости он может продлеваться бумажным больничным и наоборот - бумажный можно будет продлить электронным. Если работник числится в разных компаниях, ему выдадут единый электронный больничный, номер которого достаточно будет сообщить каждому работодателю. А 31 декабря истекает период, в течение которого выплаты по больничному за полный календарный месяц не могли быть ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ).
Как получить выплаты на детей
Истекает период, в течение которого пособие на детей от 3 до 7 лет можно вернуть за прошлые месяцы. Пособие предоставляется малоимущим семьям в размере половины регионального прожиточного минимума, установленного на ребенка. Оно выплачивается с 1 июня 2020 года, но начисляется с 1 января 2020 года или с того момента, когда ребенку исполнилось 3 года. Чтобы получить деньги за предыдущие месяцы, нужно подать заявление до 31 декабря. Сегодня пособие уже назначено на более чем 4,2 млн детей.
Кроме того, доход безработного члена семьи за предшествующий период трудовой деятельности (от 3 до 12 месяцев) снова посчитают в среднедушевом доходе семьи. Завершается временный порядок признания семей нуждающимися, а граждан малоимущими для оказания им мер соцподдержки. Он действовал с 8 апреля и применялся при начислении пособий на детей в возрасте от 3 до 7 лет, выплат в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка, утверждении субсидий на оплату ЖКУ и т.п.
Льготникам - билеты онлайн
Пенсионеры, инвалиды, многодетные семьи и другие льготные категории пассажиров смогут оформлять билеты на пригородные электрички и поезда дальнего следования дистанционно. Постановление правительства вступает в силу 1 декабря. В реальности такая возможность появится с 2021 года, когда информационные системы компаний-перевозчиков интегрируют с федеральным реестром инвалидов и информационными системами, содержащими сведения о льготниках в пригородном сообщении. Проверять сведения операторы будут сами онлайн. Льготникам больше не придется ездить за билетом в кассу.
Бизнес попал в реестр
20 декабря Федеральная налоговая служба внесет первые данные в реестр малого и среднего бизнеса, который получает господдержку, а также получающих ее самозанятых. До этого данные о поддержке, предоставленной малому и среднему предпринимательству (МСП), никак не агрегировались. Для получения информации о предоставленной конкретному субъекту МСП поддержке нужно было обращаться к различным реестрам, размещаемым на официальных сайтах органов и организаций (оказывающих поддержку МСП), но часто эта информация не публиковалась вообще. Единый реестр субъектов МСП - получателей поддержки предусматривает объединение сведений всех ранее созданных подобных реестров и открывает к ним доступ.
Месяц на обмен паспорта
Из-за пандемии и установленного режима самоизоляции, обменять эти документы было проблематично. Поэтому было принято решение продлить срок их действия. Сначала до сентября, а затем и до Нового года, чтобы не создавать ажиотажи очередей ни в ГИБДД, ни в паспортных столах. И вот 31 декабря эти документы перестают действовать. Отсрочка также касалась тех, кому в этот период исполнилось 14 лет, но паспорт так и не был получен. Им тоже остался месяц для того, чтобы его получить.
И во время пандемии, и после подразделения ГИБДД работали и обменивали водительские права. Надо было только записаться на прием через портал госуслуг. Но, чтобы лишний раз люди не посещали общественные места, и было принято решение о продлении срока действия. Документов, у которых срок действия истек до 1 февраля или начиная с 16 июля, эта отсрочка не касалась.
Если человек управляет автомобилем с просроченным водительским удостоверением, считается, что он не имеет права управления. За это предусмотрен штраф от 5 до 15 тысяч рублей, а автомобиль будет задержан и помещен на спецстоянку, пока его не заберет кто-нибудь с действующими правами. Сейчас не самый удобный период для обращения за обменом прав в Госавтоинспекцию.
Информационная система ГИБДД и госуслуг плохо взаимодействуют. Записаться на прием проблематично. Поэтому Госавтоинспекция предупреждает, что обслуживание проводится, в том числе, в порядке живой очереди. Однако поменять права можно и в многофункциональных центрах, правда, это потребует больше времени. Если в ГИБДД вся процедура займет от силы час, то МФЦ будет обменивать права неделю.
Как только водитель передал документы в МФЦ для обмена прав, действие старых прав не прекращается. Сами права тоже остаются у него. Действие их прекратится в тот момент, когда в ГИБДД ему оформят новое удостоверение. Таким образом, если водителя остановят со старыми правами, пока новые не оформлены, то и проблем нет. А если новый документ уже изготовлен, но он его еще не получил, то максимум, что грозит водителю - штраф 500 рублей за управление без прав, ведь в информационной системе новое удостоверение уже есть.