Доклад: США не готовы отстаивать свои интересы и защищаться от угрозы извне

Индекс является авторитетной и всеобъемлющей оценкой военной мощи Америки, имеющей отношение к жизненно важным национальным интересам страны, и оценивающей уровень угроз национальным интересам Соединенных Штатов, отмечает аналитическое издание Daily Signal. Способности военно-морского флота оцениваются экспертами центра как "посредственные". Это происходит из-за того, что ВМФ США нуждается в 400 кораблях для удовлетворения спроса, однако в настоящее время имеет флот из 300 стареющих кораблей и перегруженные верфи, недостаточные для защиты интересов страны.

Корпус морской пехоты также получил "посредственную" оценку в индексе 2021 года, что, тем не менее, является улучшением по сравнению с рейтингом "слабый" в индексе 2020 года. Однако более высокий рейтинг был достигнут не из-за серьезных системных улучшений, а потому, что индекс снизил критерии оценки, принимая во внимание недавнее решение руководства морской пехоты сосредоточить свои усилия в Индо-Тихоокеанском регионе.

Армия в целом также получила слабую оценку из-за того, что она может выставить для участия в боевых действиях только 35 из 50 бригад, необходимых для защиты американских интересов. В американских ВВС ситуация также оценивается как "посредственная" из-за нехватки пилотов для поддержания качественной боевой авиации, необходимой для удовлетворения требований военного времени.

Как уточняют аналитики, летчики-истребители должны совершать в среднем три и более боевых вылета в неделю, показывать 200 часов налета в год, чтобы развить навыки, необходимые для выживания в бою. Однако даже при значительно улучшенном техническом обслуживании, укомплектовании персоналом средние ежемесячные вылеты и годовые налетные часы в американских ВВС не достигли этих пороговых значений. Со времени опубликования первого "Индекса военной мощи США" в 2015 году Фонд "Наследие" задокументировал ряд недостатков, лишь некоторые из которых были исправлены за счет дополнительного финансирования, предоставленного нынешней американской администрацией .

Генерал-лейтенант в отставке Томас Шпор, директор Центра национальной обороны при Heritage, и подполковник в отставке Дакота Вуд, старший научный сотрудник Heritage, опубликовали следующее заявление в свете анализа показателей индекса 2021 года: "В то время как наши противники потратили последние два десятилетия на то, чтобы вкладывать средства в свои силы и пользоваться преимуществами быстро развивающихся технологий, Америка была вынуждена выбирать между разрешением будущего пагубного кризиса готовности и инвестированием в модернизацию сил для конкуренции".

Россия, как подчеркивают аналитики, расширяет свой ядерный арсенал и подводные силы, продолжает уделять первоочередное внимание восстановлению своих вооруженных сил и финансированию военных операций за рубежом. Москва, отмечается в докладе, уладила разногласия с Пекином, и теперь две растущие военно-морские державы проводят совместные учения флотов в Балтийском море. Эксперты отмечают тот факт, что Китай продолжает модернизировать и расширять свои космические, кибернетические возможности и возможности искусственного интеллекта.

Китайские кораблестроители построили более 100 военных кораблей за последнее десятилетие, что по темпам на уровень опережает темпы строительства ВМС США. Усилия Пекина по модернизации военно-морского флота включают широкий спектр программ приобретения платформ и вооружений, в то числе противокорабельных баллистических ракет, противокорабельных крылатых ракет, подводных лодок, надводных кораблей, самолетов и беспилотных автомобилей.

В докладе отмечает, что недавно Белым домом были утверждены ассигнования на сумму около девяти миллиардов долларов на строительство первых двух новых подводных лодок с баллистическими ракетами класса "Колумбия". Согласно текущим планам, 12 из этих подводных лодок заменят 16 подводных лодок класса "Огайо", некоторые из которых уже давно превысили запланированный срок службы. "Колумбии" будут намного более скрытными и превосходными по электронике, чем "Огайон". Однако они покроют только 70 процентов возможностей США для нанесения ответного ядерного удара. При этом в Конгрессе уже прозвучали призывы демократов сократить новый класс этих ядерных субмарин до шести-восьми кораблей, перенаправив средства на нужды пострадавших от COVID-19.

Любое сокращение было бы ошибкой с потенциально катастрофическими последствиями, полагают аналитики центра. Что касается подводных лодок быстрого нападения, то в настоящее время насчитывается 40 развертываемых лодок более старого класса "Лос-Анджелес" и более нового класса "Вирджиния", что намного меньше необходимого Соединенным Штатам количества.

Военными экспертами Пентагона доказана потребность как минимум в 60 таких лодках. По их оценкам, для выполнения основных миссий потребуется как минимум 100 таких субмарин. Подводные лодки типа "Лос-Анджелес" выходят из эксплуатации, поскольку некоторые из них намного превышают запланированный срок службы, а темпы строительства - две подводные лодки класса "Вирджиния" в год. Отмена строительства одной подводной лодки в год высвободит три миллиарда долларов, но это будет серьезной ошибкой политиков, заключили эксперты.