Должники смогут подавать ходатайства приставам через портал госуслуг

Владельцы компаний смогут передавать полномочия по взаимодействию с судебными приставами своим сотрудникам. Платформа с таким функционалом в ближайшее время появится на портале госуслуг, сообщили в Минцифре.

"В ближайших планах - запуск платформы полномочий юридических лиц на портале Госуслуг, что позволит генеральному директору в интересах компании делегировать полномочия сотруднику по подаче ходатайств судебному приставу", - рассказал замминистра Дмитрий Огуряев.

Платформа будет создана в рамках комплексной работы по переводу взаимодействия с судебными приставами в электронный формат.

Другой частью работы стало создание сервиса, позволяющего должникам и взыскателям направлять в Федеральную службу судебных приставов (ФССП) России заявления, ходатайства, объяснения, отводы и жалобы по исполнительному производству в электронной форме. Сервис доступен на портале госуслуг для физических и юридических лиц.

"Реализация электронного взаимодействия со службой судебных приставов позволит исключить личные визиты должников и взыскателей в структурные подразделения ФССП России, сократить объем бумажного документооборота", - отметил Огуряев.

Должники смогут вернуть излишне удержанные денежные средства, проинформировать судебного пристава об оплате задолженности, заявить об уважительных причинах невозможности исполнить требования исполнительного документа. Взыскатели смогут подать заявление о временном ограничении на выезд должника за границу, сообщить судебному приставу об имуществе должника, повторно направить исполнительный документ на исполнение судебному приставу, а также проверить правильность взыскания денежных средств с должника.

Ранее в ФССП необходимо было обращаться лично или подавать специальное заявление о получении юридически значимых оповещений.