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30.11.2020 10:36
Рубрика: В мире

Джен Псаки может вернуться в пресс-службу Белого дома

Текст: Максим Макарычев
Дженнифер Псаки, бывший официальный представитель госдепартамента США и одна из наиболее авторитетных пиарщиков Демократической партии, может занять должность пресс-секретаря Белого дома, став одной из семи женщин, которые войдут в верхний список коммуникационного персонала новой американской администрации. В случае утверждения Байдена в качестве президента США, впервые в американской истории все высокопоставленные помощники президента, которым поручено выступать от имени Белого дома и формировать его послания, будут женщинами.

И в этом ряду кажется бесспорным интерес общественности прежде всего к кандидатуре Джен Псаки, которая запомнилась во время работы в госдепе своими многочисленными "ляпами" и передергиванием фактов, чем приводила в восторг или в полное недоумение журналистов во время своих брифингов. Псаки, которая работала директором по коммуникациям Белого дома и заместителем его пресс-секретаря при президенте Бараке Обаме, без всякого сомнения станет лицом новой администрации Байдена, констатирует Washington Post. После ухода из госдепа в 2016 году в СМИ появлялись сообщения, что Псаки якобы решила сосредоточиться на семейных делах и домашнем хозяйстве, однако она просто ушла в тень, трудясь в аппарате "партии осла", не светясь в интернете и не привлекая внимания журналистов.

Фото: AP Photo/Carolyn Kaster
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Ее имя всплыло в СМИ несколько недель назад, после выборов в США, когда стало известно, что Псаки предложено работать в так называемой переходной группе Байдена. Она также стала представительницей бывшего государственного секретаря Джона Керри, которому предложено работать в администрации Байдена в качестве специального посланника по вопросам климата. Кстати, Псаки была пресс-секретарем Керри во время его президентской кампании 2004 года. Считается, что именно этот политик-миллионер, пользующийся большим авторитетом в США и в мире, способствовал продвижению Псаки на вершину американского политического Олимпа.

"Когда она подходит к микрофону, то привносит не только чувство серьезности, но и фактуру, прозрачность и честность, и даже чувство комфорта", - сказал о Псаки Миньон Мур, член переходной команды Байдена. Впрочем, сотням миллионов человек Псаки запомнилась как раз другим: своими ляпами, перлами, неточностями, подчас нелепыми, непроверенными комментариями. В начале эскалации конфликта в Донбассе острословы даже придумали в интернете термин - "Один Псаки", предложив именовать так шкалу "рейтинга глупости и некомпетентности" американских политиков. Действительно, Псаки стала именем нарицательным, "звездой интернета". Ни один молодой человек или девушка, работающие в модном ныне жанре "стендапа", и не могли мечтать о такой цитируемости и популярности, как изо дня в день мелькавшая в выпусках новостей телеканалов рыжеволосая Джен Псаки, появлявшаяся на брифингах в ярких одеждах и с непременными большими бусами.

Всемирную известность тогдашний представитель госдепа получила после истории с замом госсекретаря Викторией Нуланд, той самой, что раздавала печенюшки на Майдане в 2014 году. Нуланд в том же году в телефонном разговоре с послом США на Украине Джеффри Пайеттом, обсуждая варианты конфигурации будущего украинского правительства, нецензурно высказалась в адрес Евросоюза. За нецензурную лексику пришлось отдуваться Псаки. "Вы все хорошо знаете Викторию и наверняка в курсе, что, когда ей было 23 года, она 8 месяцев жила на борту русского судна и, возможно, узнала там определенную лексику. - То есть они научили ее ругаться? - отказывались верить в сказанное журналисты. - Вы имеете в виду, что она с предубеждением относится к России? - Нет, я предполагаю, что на борту этого рыболовецкого судна она могла узнать русскую ненормативную лексику. - Но она же ругалась по-английски! - Ладно, это я пошутила", - отрезала Псаки и сама посмеялась над своей штукой. Журналисты некоторое время пребывали в ступоре, а затем дружно рассмеялись.

Фото: CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
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Это было началом ее "многочисленных шуточек и перлов" в общении с репортерами. Псаки из брифинга в брифинг только укрепляла имидж некоей простушки, волею судеб попавшей "в жернова большого и циничного" города, этакой неумехи, "студентки-ботанички", которой на роду написано потешать публику своими нелепыми высказываниями. Такой она, казалось, была в жизни. Показательна история знакомства Псаки с будущим мужем. Он позвонил в пресс-службу Демократической партии, чтобы узнать, как проехать на официальное мероприятие госдепа. Псаки отправила его в другую сторону. Когда тот перезвонил и попросил уточнений и вовсе развернула его по другому адресу. В результате будущий муж заблудился еще больше и не попал на мероприятие.

Из брифинга в брифинг выдавала новые перлы, став самой узнаваемой персоной в США после Обамы. Говорила, что это Украина поставляет газ в Россию, а не наоборот. Называла "русским военным на Донбассе" иностранного наемника на Ближнем Востоке арабской внешности, сказав, что это фото "нашла в интернете". Грозно предупреждала, что "если Беларусь вторгнется на Украину, 6-й флот США будет немедленно переброшен к берегам Беларуси", ничуть не смущаясь после замечания о том, что у Минска нет выхода к морю. Постоянно на брифингах вступала в красочную словесную перепалку с корреспондентом агентства Associated Press Мэтью Ли, который на деле оказался другом ее семьи. В результате пресс-конференции Псаки со временем стали превращаться шоу, те самые политические стендапы, которых с нетерпением ждали журналисты дипломатического пула. Уже тогда некоторые эксперты призывали коллег "снять пелену с глаз", справедливо полагая, что в госдепе, одном из самых серьезных и функциониурующем по своим строгим правилам американских ведомств не будут так просто, за наивное выражение глаз, "держать такую некомпетентную простушку".

В действительности Псаки четко выполнила свою миссию, послужив этакой "дымовой завесой" в суровые времена. Журналисты шли на брифинги в надежде получить ответы на сложнейшие геополитические вопросы по Украине, Донбассу, Ирану, Сирии, климату, проблемам, которые обострились во время правления Обамы. А попадали на очередное шоу, стендап, в котором солировала трогательная в своей напускной беззащитности Псаки. Теперь она выходит на совершенной новую политическую орбиту. А значит, нас ждет "эра новых открытий и перлов от Дженнифер".

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