Экс-судью Юлию Добрынину отправили под домашний арест

Басманный суд Москвы отправил под домашний арест бывшего председателя районного суда Волгограда Юлию Добрынину.

Как сообщила корреспонденту "РГ" пресс-секретарь Басманного суда Ирина Софинская, следствие предъявило Добрыниной обвинение в покушении на особо крупное мошенничество. Домашний арест бывшей судье был избран до 23 января 2021 года.

23 сентября 2020 года Высшая квалификационная коллегия судей России разрешила Следственному комитету возбудить в отношении председателя Дзержинского районного суда Волгограда Добрыниной уголовное дело о покушении на мошенничество. Сама Добрынина на заседание не пришла, сославшись на болезнь. В свою очередь ее защита заявила, что действия следствия нарушают гарантии, которые законодательство предоставляет судье, а доказательств ее вины нет. Согласно данным, озвученным на ВККС, в производстве районного суда находилось гражданское дело по иску администрации к арестованному предпринимателю Владимиру Зубкову о сносе самовольно построенной гостиницы. Была назначена строительная экспертиза. Добрынина, как считает следствие, попросила у жены Зубкова 2,5 миллиона рублей, обещая передать их экспертам, чтобы получить нужное ему заключение. Зубкова сообщила об этом в правоохранительные органы, и следующая встреча прошла уже под контролем оперативников. В итоге передачу муляжа в 2,5 миллиона запротоколировали сотрудники ФСБ. 30 октября квалификационная коллегия Волгоградского областного суда досрочно прекратила полномочия Юлии Добрыниной.