Эксперты назвали топ-8 перспективных профессий будущего

Эксперты Союза "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" вместе с АСИ и "Университетом 2035" назвали топ-8 востребованных профессий будущего, профстандарты которых должны разрабатываться и внедряться "прямо сейчас".

Среди них:

1. Геймдизайнер - специалист по дизайну компьютерных игр, создающий захватывающий мир из сюжета, игровых механик, героев и графики.

2. Специалист по облачным и распределенным системам - способный не только администрировать автоматизированную систему, которая поддерживает сервер, но и создавать целую архитектуру облачной среды; обеспечивать хранение данных; виртуализировать данные для реализации облачных технологий.

3. AR/VR-специалист - специалист, который разрабатывает приложения виртуальной и дополненной реальности. Сегодня разработчики виртуальной и дополнительной реальности требуются не только на игровом рынке, но и в маркетинге, образовании, медицине, промышленности.

4. Аналитик / обработчик данных - специалист, который собирает, обрабатывает, изучает и интерпретирует данные, опираясь на которые компании, практикующие подход дата-драйвер, принимают решения.

5. Педагогический дизайнер - специалист по проектированию, дизайну, созданию, внедрению и адаптивному изменению образовательных сред, направленных на достижение поставленных результатов конкретной группой учащихся с учетом их индивидуальных показателей.

6. Образовательный технолог (цифровой методист) - специалист по технологическому сопровождению образовательных сред, маршрутов и траекторий. Занимается подборкой, настройкой и внедрением технологического инструментария, отладкой элементов интерактивных взаимодействий, обеспечивает связность технологической и методической сторон образовательного процесса.

7. Образовательный дата-инженер - специалист по разметке, сбору, анализу и интерпретации данных в процессе обучения (в том числе данных образовательного опыта, данных состояний учащихся, данных взаимодействий и показателей развития метапредметных навыков).

8. Специалист по машинному обучению - работающий в сфере создания и контроля искусственного интеллекта (ИИ). Главная задача - научить программу анализировать данные и делать на их основе логические выводы, саморазвиваясь.

Эксперты уже приступил к реализации экспериментального проекта по ускоренной разработке стандартов подготовки кадров по этим профессиям.

Как отметил генеральный директор "Ворлдскиллс Россия" Роберт Уразов, до недавнего времени существовали компетенции, существенное обновление стандартов которых происходит раз в 30 лет. Например, поварское дело или столярные технологии - за год они обновляются лишь на 10% относительно существующих стандартов.

А есть профессии будущего, которые ежегодно обновляются более чем на 50%, работодателям важно получать квалифицированных специалистов, владеющих актуальными навыками, а не устаревшими. К таким компетенциям в том числе относятся кибербезопасность, машинное обучение и большие данные. В пилотный проект вошел блок именно быстроразвивающихся компетенций.

"В современном мире скорость внедрения технологий критически увеличивается. Цифровые технологии существенно обновляются за 2-3 года. Это означает, что былой роскоши, когда мы можем потратить года на стандартизацию, больше нет. Если вы тратите 2-3 года на то, чтобы прописать профстандарты "кибербезопасника", то вы уже проиграли. Поэтому здесь главное требование - способность быстро реагировать на происходящее, а еще лучше - умение предвидеть", - подчеркнул Роберт Уразов.

Сегодня разработка профстандартов занимает 1-2 года и только после их последующего утверждения организации могут создавать соответствующие образовательные программы. И если на разработку профессионального стандарта уходит 170 дней, ФГОС - 280 дней, а образовательной программы - 82 дня. Итого полный цикл происходит в лучшем случае за 532 дня. Это время пути образовательной программы до студента.

- Мы убеждаемся в том, что там, где существуют жесткие каркасы описания всех квалификационных требований, возникает вопрос: как их быстро и гибко поменять? Это действительно большой вызов, когда профессии как таковой официально еще нет (она не описана, не всегда понятен блок ключевых компетенций), а на рынке труда она уже востребована. Большая задача нашего пилотного проекта заключается в том, чтобы построить гибкую модель для того, чтобы она существовала в нормативном поле и при этом оправдывала ожидания конечного заказчика, - отметила замдиректора направления "Молодые профессионалы" АСИ Юлия Ханьжина.

Все работы по пилотному проекту должны завершиться до 1 ноября 2021 года.