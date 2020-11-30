Финансирование нацпроекта "Демография" увеличено на 691 млрд рублей

Голикова: Число сирот с 2018 года сократилось на 15% до 42 тысяч

За последние три года количество детей-сирот в России сократилось на 15% и к 1 октября 2020 года составило 42 тысячи человек. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании Совета при президенте РФ по реализации госполитики в сфере защиты семей и детей.

"С начала 2018 года количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сведения о которых содержатся в государственном банке данных, сократилось на 15%, с 50 тысяч до 42 тысяч на 1 октября 2020 года", - рассказала она​​​.

Всего же с 2005 года количество детей, оставшихся без попечения родителей, сократилось в 4,3 раза.

Тем не менее, количество сирот еще остается для нашей страны достаточно высоким, отметила Голикова. По данным из регионов, за девять месяцев 2020 года выявлено более 30 тысяч таких детей.

"Это, конечно, меньше на 13%, чем за аналогичный период 2019 года. Но тем не менее мы не должны на этом успокаиваться", - считает Татьяна Голикова.