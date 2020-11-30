Финансирование нацпроекта "Демография" увеличено на 691 млрд рублей

"Общий объем финансирования в 2019-2024 годах составит по национальному проекту "Демография" 4,7 трлн рублей и будет увеличен на 691 млрд против того, что ранее предусматривалось на эти цели", - сказала она.
Вице-премьер напомнила, что нацпроект был скорректирован в соответствии с единым планом по достижению национальных целей. При внесении изменений правительство сосредоточилось "на более важных и более чувствительных для семьи вопросах и мероприятиях".
Голикова: Число сирот с 2018 года сократилось на 15% до 42 тысяч
За последние три года количество детей-сирот в России сократилось на 15% и к 1 октября 2020 года составило 42 тысячи человек. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании Совета при президенте РФ по реализации госполитики в сфере защиты семей и детей.
"С начала 2018 года количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сведения о которых содержатся в государственном банке данных, сократилось на 15%, с 50 тысяч до 42 тысяч на 1 октября 2020 года", - рассказала она.
Всего же с 2005 года количество детей, оставшихся без попечения родителей, сократилось в 4,3 раза.
Тем не менее, количество сирот еще остается для нашей страны достаточно высоким, отметила Голикова. По данным из регионов, за девять месяцев 2020 года выявлено более 30 тысяч таких детей.
"Это, конечно, меньше на 13%, чем за аналогичный период 2019 года. Но тем не менее мы не должны на этом успокаиваться", - считает Татьяна Голикова.
Голикова: C опеки снимут обязанность по обеспечению сирот жильем
По ее словам, уже "фактически состоялось" решение правительства снять с органов опеки и попечительства полномочия по обеспечению жильем детей-сирот. "Они будут переданы в профильные структуры, которые действительно на сегодняшний день занимаются строительством", - уточнила вице-премьер.
В аппарате уполномоченного по правам ребенка в РФ новость восприняли с воодушевлением. "Полномочия по обеспечению жильем детей-сирот передают в минстрой. Наконец!" - написала в своем Instagram детский омбудсмен Анна Кузнецова. "О необходимости такого решения мы говорили еще на встрече с президентом более двух лет назад", - напомнила она.
Отметим, что сейчас процедура предоставления жилья детям-сиротам сейчас разнится по регионам. В ряде субъектов списки нуждающихся ведут органы опеки, а жилые помещения выделяют органы, занимающиеся строительством.
Голикова: Горячим питанием обеспечены более 7 млн школьников
По состоянию на начало ноября горячим питанием обеспечены более 7 млн российских школьников, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"На 1 ноября питанием обеспечены 39 340 школ более чем на 7,2 млн школьников", - сказала она на заседании Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей.
Вице-премьер также отметила, что несмотря на все трудности, с которыми столкнулся социальный блок правительства в этом году, поддержка семей с детьми была продолжена и даже увеличена.
"Дополнительно на эти цели было направлено более 581 миллиарда рублей из средств федерального бюджета. 27,6 миллиона наших детей посредством этих выплат получили государственную поддержку", - сообщила Голикова.
Кроме того, до конца года в России появится около 54 тысяч новых мест в детских садах.