Французский писатель Эрве Ле Телье получил Гонкуровскую премию 2020 года

Французский писатель и лингвист Эрве Ле Телье был удостоен Гонкуровской премии 2020 года за свой роман "Аномалия". Имя победителя в эфире телеканала BFMTV объявил президент Гонкуровской академии Дидье Декуэн. В этот раз совещание жюри премии проходило в непривычном для всех формате видеоконференции в парижском ресторане Drouant ("Друан").

Ле Телье родился в Париже. Будучи уже успешным научным журналистом, он начал писать художественную прозу. Известность пришла к нему в 1998 году, когда вышла в свет его книга "Les amnésiques n'ont rien vécu d'inoubliable", состоящая из тысячи очень коротких предложений, каждое из которых начиналось со слов: "Je pense que" (я думаю, что). На английском языке книга вышла под названием "Тысяча жемчужин".

Эрве Ле Телье - член международной литературной группы Oulipo (Ouvroir de Littérature Potentielle, что в переводе означает: мастерская потенциальной литературы).

Гонкуровская премия - главная литературная награда во Франции. Она носит имя братьев Гонкур - Эдмона Луи Антуана и Жюля Альфреда Юо, которые получили известность как романисты, мемуаристы и литературные критики. Эдмон Луи Антуан завещал все семейное состояние литературному обществу, которое и было создано в 1896 году. Позднее Гонкуровское литературное общество получило название "Гонкуровская академия". С 1903 года академия ежегодно присуждает премию за "творческое открытие в прозе" среди романов, опубликованных на французском языке в текущем году.

Члены жюри стараются поощрять молодых и малоизвестных авторов, чтобы полученная денежная премия позволила победителю опубликовать другие свои произведения. Однако лауреатами становились и уже известные писатели, такие как Марсель Пруст, Морис Дрюон или Симона де Бовуар. Получить Гонкуровскую премию можно только один раз.