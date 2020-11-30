Столичный "Спартак" обыграл на своем поле "Ротор" в матче 16-го тура чемпионата России со счетом 2:0. Отличились Александр Кокорин (с пенальти) и Самуэль Жиго.

"Красно-белые" не побеждали с конца сентября. Неудачная серия, из-за которой команда Доменико Тедеско подпустила к себе конкурентов, растянулась на четыре встречи.

Благодаря победе над волгоградским клубом "Спартак" сравнялся в турнирной таблице с "Зенитом" и ЦСКА (по 32 очка). При этом по дополнительным показателям первое место занимают "сине-бело-голубые".

На четвертой позиции с отставанием в три очка от лидеров Премьер-лиги идет "Ростов". На выходных подопечные Валерия Карпина неожиданно разгромили на своем поле "Динамо" со счетом 4:1. К слову, вслед за ростовчанами в таблице идут как раз "бело-голубые", набравшие на данный момент 27 очков.