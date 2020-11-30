Новости

Посол России в США выразил надежду на продуктивный диалог двух стран 01:58
Власти Ирландии начали снимать карантин 01:47
В Турции зафиксировано рекордное число смертей от коронавируса за сутки 01:24
Столтенберг: НАТО продолжит наращивать присутствие в Черном море 00:54
Гидрометцентр: Декабрь на большей части Азиатской России будет теплым 00:44
Омбудсмен Татьяна Москалькова уйдет на карантин по коронавирусу 00:11
В Москве скончались 76 пациентов с коронавирусом 30.11.2020
Жители России возвращаются к "карантинной" модели потребления 30.11.2020
Ученые: Коронавирус оседает в мозгу человека, попав в него через нос 30.11.2020
СМИ сообщили о смерти командира КСИР 30.11.2020
В Индонезии тысячи людей спасаются бегством после извержения вулкана 30.11.2020
В Совфеде рассказали, кто получит в декабре две пенсии 30.11.2020
Мишустин выделил 10 млрд на доплаты врачам 30.11.2020
В Москве водитель выбросил пассажира из трамвая 30.11.2020
На матче Лиги чемпионов впервые в истории главным арбитром будет женщина 30.11.2020
Сотовые операторы обнулили тарифы для звонков на единый номер по COVID-19 30.11.2020
Названы самые частые нарушения ПДД в Москве 30.11.2020
Минобрнауки опровергло информацию о массовых отчислениях студентов-иностранцев 30.11.2020
На Дону ввели новые ограничения из-за распространения COVID-19 30.11.2020
ВОЗ впервые с сентября зафиксировала снижение числа заболевших COVID-19 30.11.2020
На Солнце зафиксирована самая мощная за три года вспышка 30.11.2020
Премьер-министры России и Беларуси обсудили приоритеты сотрудничества 30.11.2020
Упрощен порядок установления инвалидности 30.11.2020
Тысячи индийских фермеров намерены взять в осаду Нью-Дели 30.11.2020
Санитарные врачи проверят масочный режим на концерте Басты в Петербурге 30.11.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Продление санитарных мер в школах: реакция учителей и родителей
Продление санитарных мер в школах: реакция учителей и родителей
Как мужчине уйти в отпуск по уходу за ребенком
Как мужчине уйти в отпуск по уходу за ребенком
Рождественский пост: что нужно сделать, а что категорически нельзя
Рождественский пост: что нужно сделать, а что категорически нельзя
30.11.2020 22:30
Рубрика: Спорт

"Спартак" оживает

Москвичи выиграли впервые за месяц
Текст: Сергей Литвинов
Российская газета - Федеральный выпуск № 270(8324)
Столичный "Спартак" обыграл на своем поле "Ротор" в матче 16-го тура чемпионата России со счетом 2:0. Отличились Александр Кокорин (с пенальти) и Самуэль Жиго.

"Красно-белые" не побеждали с конца сентября. Неудачная серия, из-за которой команда Доменико Тедеско подпустила к себе конкурентов, растянулась на четыре встречи.

СМИ: Гендир "Спартака" Газизов близок к уходу из клуба

Благодаря победе над волгоградским клубом "Спартак" сравнялся в турнирной таблице с "Зенитом" и ЦСКА (по 32 очка). При этом по дополнительным показателям первое место занимают "сине-бело-голубые".

На четвертой позиции с отставанием в три очка от лидеров Премьер-лиги идет "Ростов". На выходных подопечные Валерия Карпина неожиданно разгромили на своем поле "Динамо" со счетом 4:1. К слову, вслед за ростовчанами в таблице идут как раз "бело-голубые", набравшие на данный момент 27 очков.

Спорт Футбол Чемпионат России Спортивные организации Футбольные клубы "Спартак" Спортивные организации Футбольные клубы "Ротор" Чемпионат России по футболу 2020/2021

Главное сегодня

Путин внес в ГД проект о запрете иностранного гражданства для госслужащих
В Совфеде рассказали, кто получит в декабре две пенсии
ВОЗ впервые с сентября зафиксировала снижение числа заболевших COVID-19
Рябков: Возможности диалога с США еще не исчерпаны
В Кремле призвали избегать резких движений по Приднестровью
Черчесов объяснил, чем "бездарный" Заболотный лучше Чалова
Дзюба извинился перед болельщиками за поражение от "Лацио"