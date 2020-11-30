Голикова: C опеки снимут обязанность по обеспечению сирот жильем

Обязанность предоставлять жилье выпускникам детских домов возложат на органы, занимающиеся строительством, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании Совета при президенте РФ по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей.

По ее словам, уже "фактически состоялось" решение правительства снять с органов опеки и попечительства полномочия по обеспечению жильем детей-сирот. "Они будут переданы в профильные структуры, которые действительно на сегодняшний день занимаются строительством", - уточнила вице-премьер.

В аппарате уполномоченного по правам ребенка в РФ новость восприняли с воодушевлением. "Полномочия по обеспечению жильем детей-сирот передают в минстрой​​​. Наконец!" - написала в своем Instagram детский омбудсмен Анна Кузнецова. "О необходимости такого решения мы говорили еще на встрече с президентом более двух лет назад", - напомнила она.

Отметим, что сейчас процедура предоставления жилья детям-сиротам сейчас разнится по регионам. В ряде субъектов списки нуждающихся ведут органы опеки, а жилые помещения выделяют органы, занимающиеся строительством.