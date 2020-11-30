Голикова: Горячим питанием обеспечены более 7 млн школьников

По состоянию на начало ноября горячим питанием обеспечены более 7 млн российских школьников, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"На 1 ноября питанием обеспечены 39 340 школ более чем на 7,2 млн школьников", - сказала она на заседании Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей.

Вице-премьер также отметила, что несмотря на все трудности, с которыми столкнулся социальный блок правительства в этом году, поддержка семей с детьми была продолжена и даже увеличена.

"Дополнительно на эти цели было направлено более 581 миллиарда рублей из средств федерального бюджета​​​. 27,6 миллиона наших детей посредством этих выплат получили государственную поддержку", - сообщила Голикова.

Кроме того, до конца года в России появится около 54 тысяч новых мест в детских садах.