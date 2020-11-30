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30.11.2020 22:40
Рубрика: Спорт

Вышел из огня

Гонщик попал в жуткую аварию в Бахрейне, но чудом выжил
Текст: Илья Соболев
Российская газета - Федеральный выпуск № 270(8324)
Гран-при Бахрейна-2020 запомнится одной из самых жестких аварий за последние несколько лет. На первом же круге гонки болид под управлением пилота "Хааса" Ромена Грожана вылетел с трассы и на огромной скорости врезался в ограждение. Машину разорвало на части, вспыхнуло огромное пламя. К счастью, гонщик практически не пострадал.
Такого большого пожара в "Формуле-1" не видели очень давно. Фото: EPA Такого большого пожара в "Формуле-1" не видели очень давно. Фото: EPA
Такого большого пожара в "Формуле-1" не видели очень давно. Фото: EPA

Перед вылетом болид Грожана столкнулся с машиной нашего Даниила Квята.

Да, момент был очень страшный, - признался россиянин. - Вообще сначала я очень разозлился на Грожана, когда он въехал в меня, подумал: "Какого черта он делает?" Но это сразу ушло, когда увидел огонь в зеркалах заднего вида. Я просто надеялся, что с ним все в порядке. И я рад, что все обошлось.

У француза диагностированы небольшие ожоги на руках и на ногах, при этом обошлось без переломов. И это чудо, учитывая все обстоятельства аварии. Сейчас уже известно, что столкновение произошло на скорости 221 км/час. Перегрузка, которую испытал Грожан, составила 53g. Для понимания, космонавты при взлете испытывают перегрузки от 1 до 7 g.

Столкновение болида с оградой произошло на скорости 221 км/час

Выжить и остаться практически невредимым пилоту позволили два фактора. Во-первых, система безопасности "гало", представляющая собой конструкцию над местом гонщика, чем-то напоминающую нимб (отсюда второе, неофициальное название системы). Введение "гало" в 2018 году подверглось жесточайшей критике. Считалось, что "нимб" уродует автомобиль. По иронии судьбы одним из противников нововведения был и Грожан. "Несколько лет назад я не поддерживал "гало", но, думаю, это лучшая вещь, которую внедрила "Формула-1" - без нее я бы сейчас с вами не разговаривал", - признался сам француз в своем видеообращении.

Фото: twitter.com
Опубликовано видео страшной аварии на Гран-при Бахрейна

Второй момент - огнеупорный костюм: вряд ли без него пилот смог бы выбраться из самого пекла.

- Жар был безумный, - поведал медицинский делегат Международной автомобильной федерации Йэн Робертс. - Я только окинул взглядом происходящее и увидел, как Ромен пытается выбраться из болида. Нам был нужен какой-то способ до него добраться. И тут нам помог маршал: напора его огнетушителя оказалось достаточно, чтобы на время отогнать пламя. После этого Грожан сумел достаточно оттолкнуться, выбраться из машины, и мы помогли ему перебраться через ограждение.

Теперь, когда ясно, что с Роменом все в порядке, дискуссия перешла в морально-этическую плоскость. Многие пилоты остались недовольны, что кадры с происшествием неоднократно повторяли на экранах, в том числе в паддоке.

- Хотел бы выразить свое отвращение и разочарование по отношению к "Формуле-1", - жестко заявил пилот "Рено" Даниэль Риккардо. - Аварию Грожана повторяли снова и снова, это было очень неуважительно по отношению к его семье и всем семьям, которые смотрели трансляцию. Нам через час нужно было снова гоняться, но каждый раз, когда мы смотрели на экраны, там были шар огня и машина, которую разрывает пополам. Мы могли бы посмотреть это завтра, но не в момент гонки. Мне кажется, они играли нашими эмоциями.

Фото: AP Photo/Kenan Asyali, Pool
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- Понимаю, что зрителям это нравится, но всему есть предел, - поддержал коллегу Валтерри Боттас из "Мерседеса". - Я смотрел на экраны, потому что хотел увидеть, что произошло. Когда увидел, то старался избегать повторов, но это крутилось везде. Не знаю, может, дело в фанатах - хотят ли они 20 повторов или нет.

В то же время глава "Мерседеса" Тото Вольф заявил, что у "Формулы-1" не было другого выбора.

- Если "Формула-1" не покажет эти кадры, есть риск, что кто-то снимет ее на телефон и выложит в интернете. Это пугающие кадры, но организация должна действовать открыто, чтобы не допустить вещей, которые нельзя контролировать, - подчеркнул функционер.

Спорт Формула-1

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