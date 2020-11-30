Гослитмузей запустил литературное радио с говорящими экспонатами

В Государственном музее истории российской литературы им. Даля открылся "Литературный музей". ГМИРЛИ запустил онлайн-радио с таким названием, направив на проект свои лучшие творческие силы и фондовые ресурсы.

Было бы странно, если бы это онлайн-радио не стартовало с классики: вряд ли еще в каких-либо литературных коллекциях хранится, по словам музейщиков, более 600 тысяч уникальных экспонатов из разных эпох нашей словесности. И вышло так, что пандемия помогла открыть для широкой публики сокровища, о которых мы могли бы и не узнать в "мирное" время.

Когда экспоната не видно, ему остается одно - говорить, и часто история, которую он рассказывает, оказывается не менее интересной, чем он сам. На это и рассчитывали креативщики ГМИРЛИ, заложив рубрику "Говорит экспонат". Вот, например, стол Чехова - это гонорар, выданный писателю владелицей журнала "Будильник" за его рассказы в журнале. А за набросок собора святого Стефана его автора Валентина Серова за компанию с Ильей Остроуховым и братьями Мамонтовыми чуть не арестовала полиция Вены, приняв их за грабителей. "Попугаево" кольцо: Есенину его отдала цыганка, а он отдал его Софье Толстой - и та всю жизнь носила кольцо, обжав по своему пальцу… Подобных историй тут будет много, рассказывать их будут сотрудники ГМИРЛИ, знающие о Чехове, Есенине, Лермонтове и других все.

А в подкастах из рубрики "Во весь голос" слово получили и сами поэты. "Литературный музей" открывает тут доступ к своим аудиоархивам, и первым в интернет-эфире зазвучал Маяковский - с комментарием одного из главных в стране специалистов по Маяковскому Марины Красновой. Записан рассказ о Михаиле Исаковском, он читает для слушателей "Прасковью" (которая превратится в песню "Враги сожгли родную хату"), а отрывки есенинского Пугачева в очередь исполняет сначала сам автор, а потом Высоцкий в спектакле "Пугачев".

Но подкасты из фондов - это не все, чем будут богаты онлайн-эфиры.

"Где читать новую российскую прозу? Не где ее взять - это понятно, не в аптеке же! - но где читать? В электричке? В самолете? В кровати перед сном?" - с этими вопросами в рубрике "Идеальный читатель" ведущие будут обращаться к финалистам премии "Большая книга". "Вечер, ночь, вьюга за окном", - так обозначил наилучшую ситуацию для чтения своего романа "Собиратель рая" Евгений Чижов. "Меня лучше читать в метро, именно там я большую часть своих книг написала и отредактировала", - говорит Наталья Громова, автор романа "Насквозь". И сразу после этого актеры Мастерской Брусникина читают отрывки из книг под завывания вьюги и вой поездов, устраивая в интернет-эфире что-то вроде радиоспектакля по произведениям актуальной русской литературы.

Всегда будет актуально и желание обывателя взяться за перо. В рубрике "Как стать поэтом?" таким слушателям молодые авторы - а гостями первых выпусков программы стали Анна Аркатова, Санджар Янышев и Юлий Гуголев, победители Турнира поэтов Зимнего фестиваля искусств в Сочи - через свой личный опыт расскажут о том, можно ли стать поэтом, не родившись им, как совершенствовать стиль и тренировать рифму. И не оказаться при этом плагиатором.

- Было бы неправильно рассматривать этот проект только как ответ на вызовы пандемии, - говорит директор Государственного музея истории российской литературы им. В.И. Даля Дмитрий Бак. - В первую очередь, мы хотим привлечь внимание к традиционному, классическому, используя современные технологии. Онлайн-радио "Литературный музей" приближает нас к созданию "Музея звучащей литературы" - идее, которую мы намереваемся скоро осуществить.

С 1 декабря все выпуски "Литературного музея" доступны на сайте музея в разделе "Медиа", а потом их можно будет слушать на платформах Apple iTunes\ Podcasts, Яндекс. Музыка\Подкасты, Google Podcasts.