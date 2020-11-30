Гослитмузей запустил литературное радио с говорящими экспонатами

Новости

Должники смогут подавать ходатайства приставам через портал госуслуг 13:43
Сын Аршавина стал футболистом академии "Спартака" 13:38
Более 8 тысяч деревьев посадили на территории ТиНАО в 2020 году 13:27
Песков заявил об отсутствии конкретных планов по мосту на Сахалин 13:25
Тодоровский-младший снимет фильм о поиске смысла жизни 13:25
Международный комитет Совфеда поддержал законы о верховенстве Конституции 13:22
В России удвоили производство "Авифавира" для лечения коронавируса 13:19
В Кремле назвали делом Байдена возможный выбор Псаки в пресс-секретари 13:17
Путин приедет в Тобольск 1 декабря 13:09
Мадс Миккельсен рассказал о продолжении "Ганнибала" 13:04
Санду выступила за отставку правительства Молдавии и роспуск парламента 12:58
Никто из испытателей "Спутник V" в Сеченовском университете не заболел COVID-19 12:58
Названо слабое место вакцины "Спутник V" 12:54
В Швеции бандитские перестрелки становятся обычным явлением 12:51
СМИ увидели израильский след в убийстве иранского физика-ядерщика 12:35
Адвокат сообщил о переводе актера Михаила Ефремова в колонию 12:24
Лукашенко обсудил подготовку предстоящего саммита ЕАЭС 12:20
В Москве ребенок умер после игры на детской площадке 12:20
Жителей новостроек предлагают освободить от взносов на капремонт на пять лет 11:54
ВОЗ: Окончания пандемии коронавируса в ближайшие месяцы ждать не стоит 11:51
Сергей Иванов предложил заварить мусоропроводы во всех домах страны 11:50
Замглавы Новоуральска скончался после смертельного ранения на охоте 11:46
В Египте вскрыли гробницы с "печатями проклятий" 11:36
Видео: танковые тягачи вытащили застрявший Ан-124 11:34
В Москве открывается молодежный форум "Наука будущего - наука молодых" 11:25
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Продление санитарных мер в школах: реакция учителей и родителей
Продление санитарных мер в школах: реакция учителей и родителей
Как мужчине уйти в отпуск по уходу за ребенком
Как мужчине уйти в отпуск по уходу за ребенком
Рождественский пост: что нужно сделать, а что категорически нельзя
Рождественский пост: что нужно сделать, а что категорически нельзя
30.11.2020 13:16
Рубрика: Культура

Гослитмузей запустил литературное радио с говорящими экспонатами

Текст: Андрей Васянин
В Государственном музее истории российской литературы им. Даля открылся "Литературный музей". ГМИРЛИ запустил онлайн-радио с таким названием, направив на проект свои лучшие творческие силы и фондовые ресурсы.
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Было бы странно, если бы это онлайн-радио не стартовало с классики: вряд ли еще в каких-либо литературных коллекциях хранится, по словам музейщиков, более 600 тысяч уникальных экспонатов из разных эпох нашей словесности. И вышло так, что пандемия помогла открыть для широкой публики сокровища, о которых мы могли бы и не узнать в "мирное" время.

Фото: Пресс-служба "Живой классики"
Известные актеры и юные чтецы "Живой классики" записали аудиокниги для незрячих детей

Когда экспоната не видно, ему остается одно - говорить, и часто история, которую он рассказывает, оказывается не менее интересной, чем он сам. На это и рассчитывали креативщики ГМИРЛИ, заложив рубрику "Говорит экспонат". Вот, например, стол Чехова - это гонорар, выданный писателю владелицей журнала "Будильник" за его рассказы в журнале. А за набросок собора святого Стефана его автора Валентина Серова за компанию с Ильей Остроуховым и братьями Мамонтовыми чуть не арестовала полиция Вены, приняв их за грабителей. "Попугаево" кольцо: Есенину его отдала цыганка, а он отдал его Софье Толстой - и та всю жизнь носила кольцо, обжав по своему пальцу… Подобных историй тут будет много, рассказывать их будут сотрудники ГМИРЛИ, знающие о Чехове, Есенине, Лермонтове и других все.

А в подкастах из рубрики "Во весь голос" слово получили и сами поэты. "Литературный музей" открывает тут доступ к своим аудиоархивам, и первым в интернет-эфире зазвучал Маяковский - с комментарием одного из главных в стране специалистов по Маяковскому Марины Красновой. Записан рассказ о Михаиле Исаковском, он читает для слушателей "Прасковью" (которая превратится в песню "Враги сожгли родную хату"), а отрывки есенинского Пугачева в очередь исполняет сначала сам автор, а потом Высоцкий в спектакле "Пугачев".

Но подкасты из фондов - это не все, чем будут богаты онлайн-эфиры.

"Где читать новую российскую прозу? Не где ее взять - это понятно, не в аптеке же! - но где читать? В электричке? В самолете? В кровати перед сном?" - с этими вопросами в рубрике "Идеальный читатель" ведущие будут обращаться к финалистам премии "Большая книга". "Вечер, ночь, вьюга за окном", - так обозначил наилучшую ситуацию для чтения своего романа "Собиратель рая" Евгений Чижов. "Меня лучше читать в метро, именно там я большую часть своих книг написала и отредактировала", - говорит Наталья Громова, автор романа "Насквозь". И сразу после этого актеры Мастерской Брусникина читают отрывки из книг под завывания вьюги и вой поездов, устраивая в интернет-эфире что-то вроде радиоспектакля по произведениям актуальной русской литературы.

Всегда будет актуально и желание обывателя взяться за перо. В рубрике "Как стать поэтом?" таким слушателям молодые авторы - а гостями первых выпусков программы стали Анна Аркатова, Санджар Янышев и Юлий Гуголев, победители Турнира поэтов Зимнего фестиваля искусств в Сочи - через свой личный опыт расскажут о том, можно ли стать поэтом, не родившись им, как совершенствовать стиль и тренировать рифму. И не оказаться при этом плагиатором.

Фото: Антон Денисов/РИА Новости
Критик и литературовед Игорь Золотусский празднует юбилей

- Было бы неправильно рассматривать этот проект только как ответ на вызовы пандемии, - говорит директор Государственного музея истории российской литературы им. В.И. Даля Дмитрий Бак. - В первую очередь, мы хотим привлечь внимание к традиционному, классическому, используя современные технологии. Онлайн-радио "Литературный музей" приближает нас к созданию "Музея звучащей литературы" - идее, которую мы намереваемся скоро осуществить.

С 1 декабря все выпуски "Литературного музея" доступны на сайте музея в разделе "Медиа", а потом их можно будет слушать на платформах Apple iTunes\ Podcasts, Яндекс. Музыка\Подкасты, Google Podcasts.

Культура Арт Музеи и памятники Культура Литература

Главное сегодня

В Кремле назвали делом Байдена возможный выбор Псаки в пресс-секретари
С 1 января лицензирование отдельных видов деятельности переводят в "цифру"
ВОЗ: Окончания пандемии коронавируса в ближайшие месяцы ждать не стоит
Росстат изменит метод подсчета инфляции
В Чечне задержали двоих членов банды Басаева и Хаттаба
Назван самый стильный писатель
Сергей Маковецкий в роли Грозного: Между грехом страшным и страхом Божьим