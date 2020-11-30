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30.11.2020 14:03
Рубрика: Общество

Свет цветов

Текст: Журнал "Кот Шрёдингера" (Андрей Константинов)
Из всех исследований этого года меня больше всего впечатлило такое: группа российских ученых создала светящийся табак. На вид обычное растение, только от листьев, стеблей, цветов и даже корней исходит зеленое свечение, довольно яркое - на фотографиях здорово получается. Но на них не видно, что свечение постоянно меняется, образуя узоры и волны на листьях, позволяя наблюдать внутренние процессы, обычно скрытые от глаз. Красиво!
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Впечатлило забавной бесполезностью? В то время как другие создают вакцины от ковида и спасают мир от прочих опасностей!" - возмутится воображаемый читатель. Нет-нет, совершенно не этим. Вот послушайте чем.

Фото: iStock
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Тут не в табаке дело, хотя наука многим ему обязана, - например, открытием вирусов. Речь о светящихся растениях вообще. В природе их не существует. А согласитесь, нам нечасто удается создать что-то совсем новое, невиданное - во всяком случае, в нашей части Вселенной. И ни одна другая роль не вдохновляет так, как роль творца. Мне кажется, быть творцами новых существ и миров - наша подлинная суть, что-то вроде предназначения, миссии, только обычно ее не очень-то удается выполнить. Это первое, что меня впечатлило, - но не главное.

Светящихся живых существ в природе немало, хотя растений среди них нет. К биолюминесценции способны не только светлячки, но и некоторые виды бактерий и планктона, многие глубоководные обитатели, грибы, медузы.

Ген зеленого флуоресцентного белка, позаимствованный у медузы, в 2000 году "инсталлировали" в геном крольчихи по имени Альба по прихоти "трансгенного художника" Эдуарда Каца. Фотографии светящейся крольчихи тогда обошли все мировые СМИ. Художник, казалось, приоткрыл дверь в далекое будущее. "Уже через несколько десятилетий появятся генетические конструкторы, работать с которыми смогут даже школьники: создавать цветы, рыбок или даже домашних питомцев собственного дизайна" - примерно так лет десять назад предсказывали самые смелые (или безответственные) журналисты. Я тоже такое писал, но, кажется, не слишком в это верил, уже зная на опыте, как медленно меняется мир. Кажется, другие тоже не особенно верили.

Так вот, первые наборы для домашней генной инженерии в этом году уже появились в магазинах - читайте об этом в нашей "Правдивой сказке о трансгенной репке". Не через несколько десятилетий, сейчас. А в школьном аквариуме в классе, где работает моя жена, плавает стайка неразлучных светящихся, генетически модифицированных барбусов. И давно уже никого не удивляет.
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Будущее наступает незаметно, но эти незаметные перемены происходят иногда гораздо быстрее, чем кажется даже самым смелым из нас. Для меня понять это было большой радостью - очень уж хочется заглянуть в будущее!

А что же светящиеся растения, какое у них будущее?

Вместо гена медузы, который пересаживали животным, авторы работы перенесли в табак генетический аппарат, обеспечивающий биолюминесценцию грибов, - и табак засиял! Светящиеся растения пытались сделать уже не раз, но медузьи гены не давали должного эффекта: свет был совсем тусклым. Нынешние, кажется, отлично подходят для подсветки помещений. Авторы исследования уже в ближайшие годы обещают нам светящиеся розы и петуньи, так что самое время делать прогнозы, в каком году школьники впервые подарят моей жене светящийся букет. Вы бы на какой год поставили?

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