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30.11.2020 10:00
Рубрика: Общество

Японский зонд сбросит на Землю капсулу с образцами грунта астероида Рюгу

Текст: Наталия Ячменникова
Японский космический аппарат "Хаябуса-2" приближается к Земле с образцами грунта, добытого на астероиде Рюгу, который находится на расстоянии около 300 миллионов километров от нашей планеты. 6 декабря он должен сбросить капсулу с уникальным грузом, которая приземлится в южной части Австралии.
Фото: Go Miyazaki/ wikipedia.org Фото: Go Miyazaki/ wikipedia.org
Фото: Go Miyazaki/ wikipedia.org

Ученые из японского космического агентства считают, что эти образцы - особенно те, что взяты из-под поверхности астероида - могут дать ценнейшую информацию о первичном веществе Солнечной системы, поскольку на этот материал не оказывала влияния космическая радиация и другие факторы окружающей среды.

Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости
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Напомним: зонд "Хаябуса-2" был запущен 3 декабря 2014 года с космодрома Танэгасима. 21 сентября 2018 года была совершена первая в истории успешная мягкая посадка на поверхность астероида посадочных модулей-роботов, с которых были получены первые снимки. Но это был только первый этап потрясающей миссии.

Так, чтобы проникнуть в недра астероида, космический аппарат направил особый блок, который взорвался, выстрелив в поверхность небесного тела двухкилограммовым медным снарядом. Его удар создал глубокий кратер - как от попадания метеорита. Затем "Хаябуса-2" сумел совершить посадку в кратере, где взял уникальные образцы. Как полагают ученые, они соответствуют породам, которые сформировались в период рождения нашей Солнечной системы, и могут открыть специалистам немало тайн.

Специалисты планируют сбросить капсулу с грузом образцов в удаленной, малонаселенной области на территории Австралии с расстояния в 220 000 километров от планеты. Эта операция требует ювелирной точности. Капсула, защищенная тепловым экраном, превратится в огненный шар во время вхождения в плотные слои атмосферы на высоте 200 километров над Землей. На высоте примерно 10 километров над поверхностью планеты раскроется парашют, а специальный маяк капсулы подаст сигнал, указывающий ее местонахождение и облегчающий проведение операций по извлечению.

Фото: NASA/Goddard/Arizona State University/AFP
Космический зонд OSIRIS-Rex взял образцы грунта с астероида Бенну

Японские специалисты установили в нескольких зонах в целевой области спутниковые тарелки, способные принимать передаваемый капсулой сигнал, в то время как морской радар, дроны и вертолеты помогут в поисково-спасательных операциях. Без принятия этих мер поиск капсулы диаметром 40 сантиметров оказался бы невероятно сложной задачей, говорят ученые.

Интересно, что для аппарата "Хаябуса-2", отправившегося в космос в 2014 г., этот этап миссии не станет последним. После сброса капсулы зонд вернется в космос и направится к еще одному небольшому астероиду под названием 1998KY26, который планируется достигнуть примерно через десять лет, - сообщает AstroNews.

Общество Космос

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