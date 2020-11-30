Яровая готовит законопроект о типовой программе воспитания для детдомов

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая сообщила о разработке законопроекта, предусматривающего создание типовой программы воспитания в интернатах, которая будет способствовать гармоничному развитию и социализации воспитанников.

В понедельник она приняла участие в заседании Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей.

По словам депутата, текст документа уже подготовлен и проходит согласование в профильных ведомствах. Надо, чтобы для детей, которые находятся в специальных учреждениях, "появилась типовая программа воспитания, которая была бы разработана министерством труда совместно с министерством просвещения", пояснила Яровая.

"Мы бы предложили включить туда и обязательность обучения ребенка первой профессии в старших классах", - добавила парламентарий.

Она подчеркнула, что речь идет об "интернатном сопровождении", которое может повлиять на процесс формирования личности воспитанников. "Анализ, который мы провели, показывает, что сегодня отсутствуют (…) единые подходы к воспитанию детей, которые находятся в государственных учреждениях. У нас с вами есть прямая возможность и шанс на то, чтобы эти дети уж точно получили правильную модель видения мира", - отметила вице-спикер ГД.