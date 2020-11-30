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30.11.2020,  
13:13
Текст:  Алексей Моисеев

Истребитель МиГ-23 советского производства сбили в Эфиопии

Мятежникам в регионе Тыграй удалось сбить один из МиГ-23 эфиопских военно-воздушных сил. На обнародованных в Сети фото- и видеоматериалах видны горящие обломки крылатой машины, которая, упав на землю, полностью разрушилась.

Пилот смог успешно катапультироваться, но был захвачен в плен. Пока точно неизвестно, каким оружием удалось поразить истребитель. Ранее сообщалось о наличии у Народного фронта освобождения Тыграй (НФОТ) различных систем противовоздушной обороны, которые "реквизированы" у правительственных войск.

"Двадцать третий" стал первым самолетом, потерянным в ходе боевых действий, начавшихся в начале ноября. Представители НФОТ ранее сообщали об уничтожении нескольких воздушных целей, но эта информация никак не подтверждалась.

ВВС Эфиопии располагают почти пятью десятками боевых единиц. Основу парка составляют устаревшие советские МиГ-21. Их более двадцати штук, в том числе учебные варианты. Сколько из них способны реально подняться в воздух - неизвестно.

Первые МиГ-23 Эфиопия получила из Советского Союза в 1978 году. Эти самолеты относились к модификации БН, оптимизированной для ударов по наземным целям. Поступали также обычные истребители.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
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В настоящее время известно о наличии 12 самолетов МиГ-23 различных версий.

Имеются также Су-25 и Су-27. Первых всего четыре, а "двадцать седьмых" - одиннадцать штук, три из которых - в учебно-боевом варианте.

В недавних боях противоборствующие стороны потеряли бронетехнику, в том числе танки Т-55, Т-62, Т-72, бронетранспортеры Тип 89 китайского производства, а также зенитные установки ЗУ-23-2 на автомобилях.

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