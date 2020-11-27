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27.11.2020,  
14:16
Текст:  Алексей Моисеев

Фото: советские танки и китайские БТР потеряны в боях в Эфиопии

Появились изображения боевой техники, уничтоженной в ходе боев между противоборствующими сторонами в Эфиопии.

Впервые были замечены сгоревшие бронетранспортеры Тип 89 китайского производства. Эти плавающие гусеничные машины, известные также как YW-534, ранее достаточно часто демонстрировались на различных учениях. Они наряду с колесными Type 92, также полученными из КНР, считаются в настоящее время наиболее современными средствами доставки пехоты в сухопутных подразделениях данного государства.

Фото: VoidWanderer / wikimedia.org
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Полная боевая масса такого БТР достигает 14300 кг. Двигатель немецкой разработки мощностью 360 л.с. Максимальная скорость по шоссе - 66 км/ч, на плаву - до 6 км/ч. Запас хода по топливу достигает 550 км.

Существуют варианты, вооруженные 12,7-мм крупнокалиберными пулеметами W-85, версии с 30-мм автоматическими пушками и 7,62-мм пулеметами в одноместных башнях. Вместимость - до 13 военнослужащих.

В боевых действиях активно используются гантраки - вооруженные автомобили, в частности "Уралы-4320" со спаренными ЗУ-23-2. Поэтому неудивительно, что среди потерь числится и одна из таких "тачанок".

Перечень списанной техники также пополнится танками Т-55 и Т-62. Эфиопское командование собиралось доработать "шестьдесят вторые" установкой динамической защиты, однако не успело провести такую модернизацию.

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