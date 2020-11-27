Фото: советские танки и китайские БТР потеряны в боях в Эфиопии

Появились изображения боевой техники, уничтоженной в ходе боев между противоборствующими сторонами в Эфиопии.

FANA TV released video of 2 destroyed Type-89 APCs, one Ural truck with a ZSU-23-2 and a T-55 at the Raya front. They deny TPLF claims of the 21st Division being destroyed. Vehicles are said to belong to the TPLF but the TPLF claimed destroying several vehicles around here before pic.twitter.com/b8EThjPwSR — Ethiopia Map (@MapEthiopia) November 26, 2020

Впервые были замечены сгоревшие бронетранспортеры Тип 89 китайского производства. Эти плавающие гусеничные машины, известные также как YW-534, ранее достаточно часто демонстрировались на различных учениях. Они наряду с колесными Type 92, также полученными из КНР, считаются в настоящее время наиболее современными средствами доставки пехоты в сухопутных подразделениях данного государства.

Полная боевая масса такого БТР достигает 14300 кг. Двигатель немецкой разработки мощностью 360 л.с. Максимальная скорость по шоссе - 66 км/ч, на плаву - до 6 км/ч. Запас хода по топливу достигает 550 км.

Существуют варианты, вооруженные 12,7-мм крупнокалиберными пулеметами W-85, версии с 30-мм автоматическими пушками и 7,62-мм пулеметами в одноместных башнях. Вместимость - до 13 военнослужащих.

В боевых действиях активно используются гантраки - вооруженные автомобили, в частности "Уралы-4320" со спаренными ЗУ-23-2. Поэтому неудивительно, что среди потерь числится и одна из таких "тачанок".

Перечень списанной техники также пополнится танками Т-55 и Т-62. Эфиопское командование собиралось доработать "шестьдесят вторые" установкой динамической защиты, однако не успело провести такую модернизацию.