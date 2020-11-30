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30.11.2020 13:39
Рубрика: Общество

Ни пламени из ноздрей, ни дыма из ушей, зато ребра складные

Текст: Журнал "Кот Шрёдингера"
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Имя в миру: летающий дракон

Имя по паспорту: Draco

Прописка: джунгли Юго-Восточной Азии

Рост: до 20 см (от носа до кончика хвоста)

"Страшный змей о трех головах, о семи хвостах, из ноздрей пламя пышет, из ушей дым валит, медные когти на лапах блестят", - так описан Змей Горыныч, что Пучай-реку в страхе держал да терзал Русь-матушку (как варяги, печенеги и половцы) в одной из былин про Добрыню Никитича. Подобные летающие змеи-террористы встречаются в мифологии разных народов: и у китайцев он был, и в христианской литературе встречается (сюжет "Чуда Георгия о змие" запечатлен на гербе Москвы), и у древних греков на посуде изображен. Последние, судя по сюжетам, где крылатый змей запряжен в повозку, умудрились подчинить чудище. Они-то и нарекли его δράκων. Драконом то есть.
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Но драконы существуют не только в сказках, мифах да легендах с былинами. Тем же греческим словцом ученые нарекли вполне себе живущий (в азиатских джунглях) и процветающий род рептилий. Целых 43 вида, между прочим.

В отличие от Горыныча и прочей нечисти, реальные драконы безобидны. По крайней мере, для человека. Обижают только насекомых и их личинки - питаются ими, если использовать более употребительные в научном дискурсе слова. Большинство видов людей вообще избегает, хотя и не специально. Живут себе в кронах деревьев, там же охотятся, находят пару, спариваются и пересекаются разве что с нашими троюродными братьями - гиббонами и другими приматами, живущими там же, в пологе джунглей.

На землю грешную драконы спускаются, только чтобы яйца отложить. Инстинкты подсказывают им вырыть в почве лунку или норку, обустроить неприметное гнездо и спрятать там яйца. Кладку из 4-6 яиц они маскируют грязью, потом чуть-чуть подежурят неподалеку и лезут обратно на деревья, оставляя потомство на произвол судьбы.

"И почему именно этих заурядных ящерок драконами нарекли?" - напрашивается вопрос. "Да вовсе не заурядные они!" - возмутятся ученые. Далеко не каждая ящерица летать умеет да крылья имеет. Крылья, правда, условные, похожие на таковые у летучих мышей. Но если у рукокрылых летательные перепонки натянуты не только между верхними конечностями и туловищем, но еще и между сильно удлиненными костями пальцев, то у драконов летательная перепонка натянута между ложных ребер.
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Ребра складываются - перепонка прячется, и дракон выглядит как обычная рептилия. Настает время перелететь на соседнюю крону - ребра выпячиваются в стороны, раскрывается красочная перепонка… и воспарил дракон! Планировать в воздухе он может несколько десятков метров. За способность летать, пусть и не слишком далеко, драконам и дали столь звучное имя. Другим рептилиям такое не под силу.

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