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Оформить больничный дистанционно смогут теперь и те пациенты, которых доктор лечит с помощью телемедицины. Фото: Сергей Михеев/РГ Оформить больничный дистанционно смогут теперь и те пациенты, которых доктор лечит с помощью телемедицины. Фото: Сергей Михеев/РГ
Оформить больничный дистанционно смогут теперь и те пациенты, которых доктор лечит с помощью телемедицины. Фото: Сергей Михеев/РГ

Пенсия придет на карту "Мир"

31 декабря истекает срок, в течение которого пенсии могут выплачиваться на карты платежных систем Visa и MasterCard. С 2021 года пенсию можно будет получить только на карту "Мир". В любом случае пенсии можно будет получать и наличными через "Почту России" - на дом или самостоятельно в почтовом отделении, а также через доставочные организации. Сохранится и возможность получать пенсию на счет, к которому не привязана карта.

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Льготы напомнят о себе сами

С 1 декабря россиян начнут информировать об их правах на получение мер соцподдержки в личном кабинете на портале госуслуг. Гражданам сообщат о положенных им льготах и выплатах, иных соцгарантиях. Например, после рождения ребенка родителям будет приходить уведомление о причитающихся пособиях. Сегодня реализуется свыше 3000 мер соцподдержки, они охватывают 54 млн россиян.

Вернутся пени за неоплату ЖКУ

31 декабря истекает мораторий на начисление пеней и штрафов, отключение коммунальных услуг за просрочку оплаты или неполную оплату жилищно-коммунальных услуг. Он был введен в апреле для поддержки жителей, не умеющих платить за квартиру онлайн (преимущественно пожилых людей), а также тех, кто временно потерял доходы. После этого собираемость платежей резко упала до 81%. Осенью платежная дисциплина вернулась к 97%.

Застройщик заплатит неустойку

31 декабря перестанет действовать мораторий на выплату неустоек дольщикам. Он был введен весной для поддержки стройотрасли. Период с апреля по декабрь 2020-го не включается в срок начисления неустойки по договорам долевого участия, приостанавливается уплата неустойки, процентов, возмещения убытков. "После 31 декабря, если нарушение сохранится, то начнет начисляться неустойка, и дома будут признаваться проблемными", - отметили в Национальном объединении строителей.

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В России упрощается процедура оформления пособия на детей от 3 до 7 лет

Больничный - на дистанции

С 14 декабря вступает в силу новый порядок выдачи электронных больничных. Теперь он может быть оформлен дистанционно тем пациентам, которых врач консультирует с помощью телемедицинских технологий. При необходимости он может продлеваться бумажным больничным и наоборот - бумажный можно будет продлить электронным. Если работник числится в разных компаниях, ему выдадут единый электронный больничный, номер которого достаточно будет сообщить каждому работодателю. А 31 декабря истекает период, в течение которого выплаты по больничному за полный календарный месяц не могли быть ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ).

Как получить выплаты на детей

Истекает период, в течение которого пособие на детей от 3 до 7 лет можно вернуть за прошлые месяцы. Пособие предоставляется малоимущим семьям в размере половины регионального прожиточного минимума, установленного на ребенка. Оно выплачивается с 1 июня 2020 года, но начисляется с 1 января 2020 года или с того момента, когда ребенку исполнилось 3 года. Чтобы получить деньги за предыдущие месяцы, нужно подать заявление до 31 декабря. Сегодня пособие уже назначено на более чем 4,2 млн детей.

Кроме того, доход безработного члена семьи за предшествующий период трудовой деятельности (от 3 до 12 месяцев) снова посчитают в среднедушевом доходе семьи. Завершается временный порядок признания семей нуждающимися, а граждан малоимущими для оказания им мер соцподдержки. Он действовал с 8 апреля и применялся при начислении пособий на детей в возрасте от 3 до 7 лет, выплат в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка, утверждении субсидий на оплату ЖКУ и т.п.

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Льготникам - билеты онлайн

Пенсионеры, инвалиды, многодетные семьи и другие льготные категории пассажиров смогут оформлять билеты на пригородные электрички и поезда дальнего следования дистанционно. Постановление правительства вступает в силу 1 декабря. В реальности такая возможность появится с 2021 года, когда информационные системы компаний-перевозчиков интегрируют с федеральным реестром инвалидов и информационными системами, содержащими сведения о льготниках в пригородном сообщении. Проверять сведения операторы будут сами онлайн. Льготникам больше не придется ездить за билетом в кассу.

Бизнес попал в реестр

20 декабря Федеральная налоговая служба внесет первые данные в реестр малого и среднего бизнеса, который получает господдержку, а также получающих ее самозанятых. До этого данные о поддержке, предоставленной малому и среднему предпринимательству (МСП), никак не агрегировались. Для получения информации о предоставленной конкретному субъекту МСП поддержке нужно было обращаться к различным реестрам, размещаемым на официальных сайтах органов и организаций (оказывающих поддержку МСП), но часто эта информация не публиковалась вообще. Единый реестр субъектов МСП - получателей поддержки предусматривает объединение сведений всех ранее созданных подобных реестров и открывает к ним доступ.

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